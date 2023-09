Pd: consiglio regionale e comunale congiunto su crisi Ansaldo ed ex Ilva

“La convocazione immediata di un consiglio regionale della Liguria e di un consiglio comunale di Genova congiunto straordinario sulle crisi industriali dell’ex Ilva e di Ansaldo Energia perché serve un maggiore impegno a ogni livello istituzionale”.

La chiedono il capogruppo Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, il capogruppo Pd nel Comune di Genova Simone D’Angelo e Mariajosè Bruccoleri, vicepresidente del consiglio comunale.

“Regione Liguria e Comune di Genova – hanno aggiunto gli esponenti del Pd – devono intervenire a ogni livello. E’ indispensabile agire su questa crisi che rischia di compromettere il tessuto produttivo ligure e italiano e la vita di centinaia di lavoratori.

Come gruppi Pd in Regione e in Comune chiediamo la convocazione di un consiglio comunale e regionale congiunto per fare chiarezza sulla situazione attuale e cercare le soluzioni necessarie per il rilancio di due aziende strategiche per l’economia del Paese. Le notizie di questi giorni destano profonda preoccupazione. Il Governo deve assumere un impegno chiaro e condiviso che da troppi anni viene rimandato”.