Parma-Samp, Ranieri: dovremo essere determinati

«Affronteremo una squadra rivitalizzata dal cambio di guida tecnica, sarà decisiva la determinazione con cui scenderemo in campo». Claudio Ranieri inquadra così la trasferta di Parma, dove la Sampdoria sarà impegnata questa sera, domenica, nel posticipo della 19.a giornata, giro di boa della Serie A TIM 2020/21. «Arriviamo a questa sfida con 23 punti ma vogliamo provare chiudere il girone d’andata al meglio – prosegue il mister dal “Mugnaini” di Bogliasco alla vigilia della sfida con i crociati -. Vogliamo trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati per rendere orgogliosi i nostri tifosi».

Determinazione. Il Parma è penultimo in classifica, con 13 punti all’attivo, ma ha cambiato allenatore ed è parso in crescita. «D’Aversa conosce bene la squadra che ha ritrovato e sa come farla esprimere al meglio – assicura Ranieri -. Ricordiamoci che l’anno scorso abbiamo perso in casa con il Parma e al ritorno stavamo perdendo 2-0 prima di ribaltare il risultato e trovare i punti-salvezza. Ripeto: attenzione alla praticità dell’avversario, adoperiamoci per limitare i gol subiti e scendiamo in campo con la giusta determinazione».