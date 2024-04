Park Tennis Genova, la squadra femminile va in A1

Il Park Tennis Club Genova celebra il trionfo della sua squadra femminile, che ha conquistato la promozione nella Serie A1 femminile, unendo così il team maschile nel massimo campionato italiano. In un anno speciale per Genova, Capitale Europea dello Sport nel 2024, il Park Tennis Club diventa l’unico circolo d’Italia ad avere due formazioni nella massima serie.

Il presidente del Circolo di Via Zara, Federico Ceppellini, esprime grande orgoglio per il risultato ottenuto grazie al lavoro straordinario del Direttore Sportivo Stefano Scapin, della capitana Giorgia Buchanan e di tutte le ragazze. L’evento di celebrazione ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali come le assessori Simona Ferro e Alessandra Bianchi, il consigliere regionale Stefano Balleari, il presidente del Coni ligure Antonio Micillo e il numero uno della Fitp Liguria Andrea Fossati.

Simona Ferro, assessore allo sport della Regione Liguria, sottolinea l’importanza di questo traguardo per il Park Tennis Club Genova e per la Liguria nel suo complesso, elogiando la determinazione e la coesione dimostrate dalle ragazze. Anche Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova, esprime apprezzamento per il prestigioso club e per l’impresa della squadra femminile, evidenziando il ruolo cruciale giocato dal capitano Giorgia Buchanan e dal Direttore Sportivo Stefano Scapin.

L’Assessore Bianchi sottolinea l’importanza del Park Tennis Club come punto di riferimento nell’ambito sportivo e come promotore dei valori dello sport, in linea con l’anno speciale di Genova come Capitale Europea dello Sport. Anche Stefano Balleari, Antonio Micillo e Andrea Fossati lodano l’impegno e la coesione della squadra, evidenziando il valore del circolo nel promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli.

Il Park Tennis Club Genova è oggi un’eccellenza sportiva con due squadre in A1, un risultato che rappresenta il frutto di un duro lavoro e della passione delle atlete, del direttore sportivo e di tutto il circolo. L’emozione e la felicità per questo traguardo sono palpabili tra gli atleti e gli organizzatori, dimostrando che il sacrificio e la determinazione portano sempre ai risultati desiderati.