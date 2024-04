Il Dolomiti Summer Camp 2024 a Sappada

BIC Genova e Stelle nello Sport presentano l’edizione 2024 del Dolomiti Summer Camp a Sappada, un’opportunità per ragazzi dai 6 ai 17 anni di trascorrere un’estate all’insegna dello sport, dell’amicizia e della natura. L’evento si terrà dal 7 al 13 luglio e le adesioni sono già numerose.

Il programma offre corsi di avviamento e perfezionamento per Calcio, Pallavolo e Nuoto Artistico, con la possibilità di migliorare le abilità tecniche e tattiche e di scoprire nuove discipline come Atletica, Arti Marziali, Scherma, Canoa, Tiro con l’Arco, Nuoto e Orienteering. L’organizzazione promuove lo sport come strumento di aggregazione, educazione ed inclusione sociale, offrendo un’esperienza a stretto contatto con la natura.

Il villaggio Dolomitico a Sappada-Piani di Luzza offre moderne strutture alloggiative, impianti sportivi all’avanguardia e una vasta gamma di attività extra. Tra i punti di forza ci sono 2 campi da calcio e 2 da calcetto, un palazzetto dello sport, una piscina da 25 metri, campi da basket, volley e tennis, un laghetto per canoe, una parete per l’arrampicata, un percorso di orienteering e molto altro.

Giulio Attardi, responsabile dell’evento, sottolinea l’attenzione alla sicurezza e al benessere dei partecipanti, con un’assistenza medica garantita e un’ampia varietà di servizi disponibili. La quota di partecipazione include il viaggio in pullman granturismo, la pensione completa, l’accesso agli impianti, corsi sportivi, animazione, assistenza medica, kit rappresentanza e altro ancora.

Un appuntamento speciale è riservato al Camp “Sport e Autonomia” per ragazzi con disabilità, che si terrà dal 14 al 27 luglio. Il programma prevede attività specifiche per ragazzi e ragazze con disabilità intellettivo relazionale, offrendo loro un’esperienza sportiva inclusiva e gratificante.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito web www.atpcamp.it. Un’opportunità unica per vivere un’estate indimenticabile all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’avventura in un ambiente sicuro e accogliente.