Parabrezza Vespa anti Covid in negozio: una delle 365 idee per affrontare la crisi

Il parabrezza della Vespa utilizzato come schermo anti Covid dalla Libreria Futurino di Parma è una delle 365 idee raccolte dalla giornalista genovese Paola Scarsi nel volume “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” che raccoglie le idee e le iniziative realizzate da diversi imprenditori italiani.

Domani alle 18.30 è in programma la presentazione web con Roberto Ferraroni della Libreria Futurino

e l’autrice.

Per assistere all’evento online collegarsi alla pagina Facebook della Libreria: https://www.facebook.com/FuturinoC-169379993088338.

La storica Libreria Futurino di Parma è stata inserita nella raccolta di Paola Scarsi per la maniera creativa di affrontare l’emergenza. Infatti, ha riaperto non appena i decreti governativi lo hanno permesso.

I proprietari, in attesa di so­luzioni definitive, hanno scelto di utilizzare i parabrezza delle Vespe come strumento anti Covid piazzandoli nei punti strategici del bancone e davanti alla cassa. Un modo originale per tutelarsi e per tutelare i clienti.