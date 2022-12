Panettone: tutti i segreti del successo del panettone artigianale targato Iginio Massari

Il Natale, come poche altre ricorrenze, porta con sé un bagaglio di ricordi ed emozioni che ci accompagnano negli anni.

Momenti e sensazioni indimenticabili che spesso viviamo quando siamo bambini e che poi da adulti cerchiamo di ritrovare in quelle luminarie accese, nelle decorazioni dell’albero o in un odore che viene dalla cucina la sera della vigilia.

E così, nell’immaginario di ciascuno di noi, un oggetto, un momento o una sensazione finisce per rappresentare a tutti gli effetti il Natale stesso. Un esempio per tutti? Il panettone.

Non è Natale se in tavola non c’è lui, il re dei lievitati, quel rassicurante prelibato dolce che, con la sua forma inconfondibile e la curiosa leggenda sulla sua origine, tutti aspettano con impazienza di assaggiare ogni anno.

Più che di un dolce si tratta di un vero e proprio simbolo delle feste, un’icona, che molti maestri pasticcieri hanno voluto omaggiare alla luce di un’artigianalità dimenticata dopo tanti anni di industrializzazione.

Ed è così che il Panettone è diventato banco di prova e terreno di sperimentazione per tutti quegli Chef che hanno a cuore non solo che le tradizioni vengano rispettate, ma anche tramandate e, perché no, esportate all’estero insieme ad una cultura, quella italiana, che parla non solo con l’arte e i paesaggi, ma anche con il buon cibo.

E quando si parla di maestri di fama mondiale non si può non pensare a Iginio Massari che con talento, passione, dedizione e ferrea disciplina è arrivato ad essere considerato il più grande Maestro Pasticciere italiano nel mondo, con il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione.

Il suo panettone, pluripremiato, rispecchia in tutto e per tutto l’eccellenza della nostra penisola: dalla scelta delle materie prime di qualità, all’introduzione di gusti inediti e coperture golose, all’attenzione per ogni singolo dettaglio: tutto in quest’opera d’arte richiama alla tradizione a noi cara, ma lo fa con quello sguardo visionario che gli permette il grande salto oltre i confini della nostra penisola.

Apprezzato dagli integralisti del Natale e venerato dai più moderni innovatori, il panettone di Iginio Massari ha spiazzato ogni concorrenza posizionandosi senza alcun dubbio tra i prodotti più ricercati e immancabili sulle tavole degli italiani, e non solo. Che si tratti di un regalo da portare a casa di amici o parenti o che si acquisti per sé, questo dolce sa di Natale ad ogni morso.

Sarà merito della complessa lavorazione a quattro lievitazioni e due impasti o della glassa all’amaretto e cacao che intrappola mandorle grezze e granella di zucchero, ma una volta dato il primo morso non si può davvero resistere.

La perfetta alveolatura racchiude, infatti, preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone, che accompagnano e arricchiscono i sentori aromatici del burro e della vaniglia e rendono questo dolce unico nel suo genere.

Un panettone straordinario che abbraccia la tradizione ma accoglie anche l’innovazione unendo, attorno alla stessa tavola, generazioni e culture differenti in nome di due passioni comuni: quella per il Natale e quella per il buon cibo.