Pallavolo – Troppo il Portomaggiore per il Volley Laghezza

Spezia – Non gran che da fare per un pur attivo Volley Laghezza Spezia contro una Sa.Ma. Portomaggiore presentatasi al Palamariotti da vicecapoclassifica e…confermatasi tale sul parquet. “Laghezziani” comunque saldamente a centroclassifica.

Per la cronaca fra gli spezzini Martinelli alzatore con opposto Calosi a un certo punto rilevato da Tagliatti e brevemente ha giocato in diagonale lo stesso Lanzoni, al centro Nannini e capitan Moscarella, di banda Lanzoni e Facchini più fugacemente pure Tagliatti. Coach Andrea Cecchi alla lunga le ha tentate un po’ tutte, facendo entrare nell’ultimo set il secondo libero Ruiu in ricezione e a un certo punto anche il vicepalleggiatore Izzo, al fianco dell’alzatore Martinelli. All’ala assente, oltre al “solito” Giannarelli, pure il tuttora infortunato Cerquetti.

Tra i romagnoli Vanini al palleggio con Tosatto on diagonale, Ferrari e Chadtchcyn centrali, schiacciatori Ingrosso e Quarta; Ferraro libero; nel finale s’è visto pure Lopresti in costruzione.

Infine ecco gli altri risultati in quella che, anche nel Girone D della Serie B nazionale maschile di pallavolo, era la 4.a giornata: Jobitalia Citta di Castello Pg – Zephyr Trading Valdimagra 0-3, Krifi Ferrara – Ermgroup S. Giustino Pe 2-3, Lupestintori Pontedera – Sir Safety Monini Perugia 3-0, Promovideo Perugia – Arno Pisa 0-3, Querzoli Forlì – Energiafluida Cesena 3-1, Titan Service San Marino – Geetit Bologna 0-3.

LAGHEZZA SP – SA.MA. PORTOMAGGIORE 1 – 3

SET: 23-25 / 16-25 / 25-21 / 17-25.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 2, Izzo 0, Calosi 9, Tagliatti 2, Moscarella 3, Nannini 7, Lanzoni 15, Facchini 15, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Figini, De Rosa, Lambruschi e Fregoso.

SA.MA. PORTOMAGGIORE FE: Vanini 6, Lopresti 0, Tosatto 17, Ferrari 12, Chadtchcyn 10, Ingrosso 18, Quarta 6, Ferraro libero; n.e. Bergantino, Pirazzoli, Cardia e Felloni.

ARBITRI: Scialpi e Guacci.