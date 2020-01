Pallavolo – Troppo forte il S. Giustino per la Zephyr

S. Stefano magra – A quanto adesso risulta aveva ragione coach Andrea Marselli quando, alla vigilia, qualificava l’ Ermgroup San Giustino come una delle quattro squadre del raggruppamento che si giocheranno la promozione. Più di un set, per una Zephyr Valdimagra che pur non ha giocato male, non è stato possibile fare.

Nella Zephyr al palleggio Podestà con Sarpong (che alla fine ha giocato) in diagonale, al centro Biasotto e Comparoni, di banda Bottaini e capitan Fellini con Vignali libero: all’ala s’è visto pure Vescovi.

Da parte sua San Giustino s’è presentata al Palaconti santostefanese con Sitti in costruzione e Puliti opposto, centrali Antonazzo e Stoppelli, schiacciatori Conti e Valla; Di Renzo libero.

Questi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone D della Serie B nazionale maschile, era l’ 11.a giornata…

Geetit Bologna-Energiafluida Cesena Fo 3-2, Jobitalia Città di Castello Pg-Volley Laghezza Spezia 3-2, Lupiestintori Pontedera Pi-Querzoli Forlì 0-3, Sama Portomaggiore Fe-Monteluce Perugia 3-0, Sir Safety Monini Pg-Arno Pisa 3-1, Titan Services San Marino-Krifi Caffè 4 Torri Ferrara 3-2.

Tabellino.

ZEPHYR TRADING–ERMGROUP S. GIUSTINO 1–2

Set: 16-25 / 20-25 / 25-16 / 21-25.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 3, Sarpong 9, Comparoni 6, Biasotto 6, Fellini 12, Bottaini 21, Vescovi 0, Vignali libero; n.e. Orsini, Piero, Benevelli, Vergassola. All. Marselli.

ERMGROUP SAN GIUSTINO PG: Sitti 0, Puliti 14, Santi 0, Antonazzo 5, Benedetti 0, Cesaroni 2, Conti 12, Valla 7, Giunti 0, Stoppelli 1, Thiaw 0, Celli 0, Di Renzo libero. All. Sideri.

ARBITRI: Paolicelli e Alice.