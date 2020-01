Pallavolo – Trasferta ferrarese per il Volley Laghezza Sp

La Spezia – Il Volley Laghezza Spezia parte sabato 25/1, alle ore 14.30, dal Palamariotti spezzino in quanto attesa alle 20.30 a Ferrara dalla Caffè Krifi 4 Torri: si gioca, per la 13.a giornata e penultima del girone d’andata in Serie B maschile nazionale di pallavolo, al Palahilton Pharma; arbitrano Giuseppe Pampaloni e Antonio Tanania.

Mancherà in biancazzurro la banda-opposto e veterano Marco Tagliatti per problemi a un ginocchio, al polpaccio invece quelli dello schiacciatore Lorenzo Facchini, in forse.

Mister Andrea Cecchi non si sbilancia sui prossimi avversari che hanno qualche punto in più, per quanto riguarda la recente sconfitta in casa assicura che molto presto la Lupiestintori Pontedera dimostrerà (anzi lo sta già dimostrando) di essere compagine forte e senza scordarsi di quanta esperienza di B abbia alle spalle.

Infine questi gli altri incontri in programma nel Girone D, che come si può vedere propone una sfida incrociata tra le squadre di Ferrara e quelle della provincia spezzina, poiché allo stesso tempo a S. Stefano Magra la Zephyr riceve la Sama capolista…Geetit Bologna – Arno Pisa, Jobitalia Città di Castello Pg – Energiafluida Cesena Fo, Lupiestintori Pontedera Pi – Promovideo Monteluce Perugia, Safety Monini Spoleto Pg – Querzoli Forlì, Titan Services San Marino – Ermgroup S. Giustino Pg e Zephyr Trading Valdimagra – Sama Portomaggiore Ferrara.

Nella foto da sinistra Tagliatti, Lanzoni, Martinelli, Briata, Facchini e capitan Moscarella