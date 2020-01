Pallavolo – Onori di casa della Zephyr T. alla capolista

S. Stefano Magra – Sabato 25/1 contro la Sama Portomaggiore prima in classifica nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, nella Zephyr Trading Valdimagra manchera’ ancora l’opposto e “bomber” Vincent Sarpong, che andrà al massimo in panchina…ironia della sorte indisponibile il suo stesso rincalzo Stefano Piero; a riposo precauzionale altresì il “martello” Fabio Bottaini: convocati allora dalla seconda squadra, ossia la Mulattieri che fa la C ligure, la banda Filippo Calcagnini e l’ala/opposto Dario Bottaini che poi è il fratello minore di Fabio.

Si gioca, ore 17.30, al Palaconti santostefanese per la 13.a giornata e penultima del girone d’andata. Arbitrano Stefano Bosio e Riccardo Mutti.

Sempre a Santo Stefano Magra, ore 21, gioca dopo appunto la Mulattieri Creations che nello scontro diretto può tentare il sorpasso sulla Spinnaker Albisola per avvicinarsi alle primissime posizioni in graduatoria.

Nella foto capitan Luca Fellini a colloquio con l’arbitro