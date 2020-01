Pallavolo – Seconda trasferta di fila per il Podenzana

Podenzana – Seconda trasferta di fila, in quest’avvio del girone di ritorno giunto al 2.o turno, per il Podenzana Volley; atteso domenica prossima 26/1 (ore 20) al Palacus “C. Romanzi” di Genova dal pericolante Cus Genova; per la 13.a giornata del campionato di Serie D ligure femminile di pallavolo / Girone B. Con ogni probabilità le rossoblù sperano di trarre beneficio dalla visita che la capolista Paladonbosco, due punti sopra, deve fare al Campomorone terzo in classifica.

Ecco appunto gli altri inocntri in programma nel raggruppamento e nel turno…Agv Campomorone-Paladonbosco Ge, Centro Volley Spezia-Acli Santa Sabina Ge, Hyposense Albaro-Serteco School Genova, Normac Albaro-Lunezia Volley e Tecnocasa Chiavari-Psm Rapallo.