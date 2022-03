Pallavolo – Matec per scacciarsi il fiato Montespertoli dal collo

La Spezia – Ironia della sorte, la Matec Group Spezia si presenta allo scontro con la Corbinelli Montespertoli terza in classifica non da capolista, bensì da seconda: l’ Ambra Cavallini Pontedera infatti, facendo leva sul precoce recupero vinto 3-0 in casa contro l’ Ariete Prato, ha scavalcato di un punto lo squadrone spezzino in vetta al Girone I della Serie Be femminile nazionale…bando all’apprensione, le sprugoline hanno giocato appunto una partita di meno dell’attuale (e magari momentanea) capoclassifica, con filosofia diciamo allora che il confronto fra una seconda e una terza 3 punti dietro conferisce ulteriore tensione al match in programma sabato 5/3 al Palamariotti della Spezia; ore 18 con arbitri Diletta Pagliero ed Enrica Romana Turco.

A parte scherzi, a proposito di recuperi, la federvolley ha stabilito la tabella di marcia del recupero della quattro giornate rimaste lì a causa della pandemia: 12.a giornata il 3 Aprile, 13.a il 13, 14.a giornata il 23 e 15.a giornata il 30. Altresì poi, Matec-Azzurra San Casciano e Fenice Pistoia-Lunezia Volley il 16 Marzo, Timente Empoli-Pallavolo Scandicci l’ 8.