Pallavolo – Pari l’ultimo allenamento congiunto Trading-Zephyr

Parità, possibile poiché era stato stabilito a priori di giocare 4 set, nel secondo allenamento congiunto fra Zephyr Mulattieri Valdimagra e Trading Logistic Spezia (a una settimana dal primo) peraltro in casa di quest’ultima al Palamariotti spezzino: anziché di nuovo a Santo Stefano come doveva essere in un primo momento.

Santostefanesi 2 volte avanti d’un set e 2 volte rimontati, per cui non sono riusciti a ripetere il successo del primo confronto, ma importante se mai…è che ambedue le squadre provinciali paiono avvicinarsi al campionato di B maschile in continuo progresso.

Fra i padroni di casa Martinez un paio di volte rilevato da Figini al palleggio col “top scorer” Raso un paio di volte rilevato da Briglia opposto. Al centro capitan Moscarella e Moretti per quanto si sia visto un attimo pure Di Fulvio. All’ala Lanzoni e Sorrenti benché sia entrato anche Giannarelli. Libero Di Muro e poi anche Vindice.

Fra gli ospoti capitan Grassi, a proposito non è più Nannini il capitano, in costruzione dove un paio di volte gli ha dato il cambio Orsini e in diagonale Bottaini nel finale sostituito da un rientrante Gori. Centrali Ruffo e Menini e appunto Nannini. Di banda Magnani e Facchini un paio di volte rimpiazzati da Vescovi e/o Calcagnini; nel finale ha fatto capolino pure Conti. Liberi Ruggeri e soprattutto Vignali.

Tabellino.

TRADING LOGISTIC – ZEPHYR MULATTIERI 2 – 2

SET: 23-25 in 23 minuti / 25-17 in 22 / 16-25 in 21 / 25-20 in 25.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 1, Figini 0, Raso 25, Briglia 4, Moscarella 4, Di Fulvio 0, Moretti 2, Sorrenti 10, Lanzoni 16, Giannarelli 1, liberi Di Muro e Vindice; n.e. Baldassini. All. Cruciani; vice Marescotti.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 1, Orsini 0, Bottaini 13, Gori 3, Menini 1, Ruffo 5, Nannini 8, Magnani 17, Facchini 9, Calcagnini 2, Vescovi 1, Conti 0, liberi Vignali e Ruggeri. All. Marselli; vice Sisti.

Nella foto la panchina della Trading Logistic