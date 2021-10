Centro sociale Tdn, iniziato all’alba lo sgombero | Aggiornamento

Sul posto anche le forze dell’ordine. L’appello della struttura ai militanti

Questa mattina all’alba è cominciato lo sgombero del centro sociale occupato Tdn, Terra di Nessuno al Lagaccio in via Bartolomeo Bianco 4.

Sul posto è presente la Polizia di Stato, la Polizia Locale, Aster e Amiu per la bonifica. L’Amt ha bloccato la circolazione dei bus nella zona.

Nel mentre gli occupanti della struttura hanno lanciato una richiesta di aiuto per una manifestazione ad opera degli attivisti.

«Lo sgombero di questa mattina del Centro Sociale Terra di Nessuno – commenta una nota Davide Rossi Vice capogruppo Lega al Comune di Genova – è un grande risultato per i residenti che erano da decine di anni in ostaggio spesso pure intimiditi e minacciati dalle scorribande notturne e in molte occasioni diurne tra alcol, musica e droga dei personaggi che lo frequentavano. E’ altresì una vittoria dei quartieri Lagaccio, Oregina e San Teodoro che finalmente possono ambire ad un piano importante di riqualificazione complessiva che passa dalla caserma Gavoglio, al collegamento Stazione Marittima Forti e anche dall’acquisizione e bonifica da parte di Amiu di questo spazio occupato dal centro sociale sul quale il percorso deve essere condiviso con il territorio ma agile.

Dopo decenni di battaglie a tutti i livelli istituzionali e decine di raccolte firme, iniziative territoriali e politiche tutta la Lega si reputa soddisfatta e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati a questo risultato, Forze dell’Ordine, Amiu, Aster, l’ assessore Giorgio Viale e i consiglieri comunali che in questi anni non hanno lesinato sforzi: Edoardo Rixi, Alessio Piana, ma anche Federico Bertorello e il sottoscritto. In questo questo mandato amministrativo abbiamo presentato decine e decine di richieste e segnalazioni per far si che questa giornata di sgombero si verificasse».

Aggiornamento.

La strada di accesso al Tdn è bloccato ed è in atto una manifestazione sul ponte Don Acciai.

«Questa mattina la giunta di destra assieme a Bucci – si legge in una nota del CSOA Terra di Nessuno – ha nuovamente reso chiaro le loro intenzioni. Sgomberare gli unici luoghi di aggregazione, partecipazione sociale e cittadinanza attiva della città. Difendiamo con ogni mezzo i nostri spazi per le strade e in rete. Accorrete in via Bianco e chi non può si faccia sentire sui social chiedendo la liberazione del Terra di Nessuno.»

Una breve diretta del presidio