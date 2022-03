Pallavolo, Orlandi e Garfagnini di nuovo selezionati

S. Stefano – Due giovanissimi valligiani sulla pista di decollo. Ancora una volta Mattia Garfagnini e Matteo Orlandi del Valdimagra Volley sono stati convocati in selezione regionale giovanile, l’appuntamento è per domenica prossima 13/3, a Cogoleto: luminosi orizzonti stanno per schiudersi loro ?

Per l’intanto entrambi si fanno valere in rossoblù, come convocazioni provano, sia nell’ Under 19 del Valdimagra che in Serie C ligure in quella Logisteel Valdimagra che all’atto pratico è la seconda squadra della Zephyr Mulattieri (quest’ultima come noto militante in B nazionale maschile).

Entrambi d’annata 2006, Garfagnini è un palleggiatore di tecnica sopraffina, di metri 1,85. Orlandi, secondo le necessità banda oppure opposto, è un portento di metri 1,90 in attacco…ma coach Elia Botti, che allena tutti e due sia in C che nella “U19” rossoblù, garantisce che sta sensibilmente migliorando pure nella ricezione. Un paio d’anni fa, a proposito, Orlandi trascorse una stagione pallavolistica al Vero Monza: club di Serie A1 dove Matteo si disimpegnò in Under 15, in Serie D nella seconda compagine del sodalizio brianteo, nella stessa “U17” che peraltro arrivò quarta nella fase finale del campionato nazionale di categoria.

Infine su Matteo, come su Mattia, è pronto a scommettere lo stesso mister federale Michele Totire; il quale li ha gestiti a quel Regional Day indetto dalla federazione, dove ambedue sono stati chiamati dal Centro di Qualificazione Regionale Liguria, che l’ha organizzato insieme al Centro di Qualificazione Nazionale Maschile.

Nella foto, da sinistra, Garfagnini e Orlandi