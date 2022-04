Pallavolo – Onori di casa della Trading alla capolista

La Spezia – Capitan Lorenzo Moscarella ancora in panchina, causa a quanto pare dei dolori di schiena, nella Trading Logistic Spezia sabato 2/4. Per il resto i biancazzurri ci sono tutti, a ricevere al Palamariotti niente meno che quella che nel Girone A della Serie B maschile nazionale è la capolista, vale a dire la Negrini La Bollente di Acqui Terme.

Si gioca alle ore 18, arbitri Massimo Ancona e Giulio Cervellati, gli sprugolini non possono lasciarsi intimidire (con tutto il rispetto per il nome, nonché la classifica, degli avversari: sono terzi e ci sono i playoff che stanno chiamando…).

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, per via della pandemia, a ultima giornata della “regular season” già disputata è però il recupero della 12.a giornata; Admo Lavagna Ge-Pallavolo Novi Ligure Al, Colombo Global Genova-Nuncas Chieri To, Cus Genova-Sant’Anna Tomcar Torino, Pvlcerealterra Cirié To-Arti e Mestieri Collegno To e Zephyr Mulattieri Valdimagra-Alto Canavese Cuorgné To.