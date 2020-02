Pallavolo – Lunezia Volley impeccabile a San remo

Sarzana – Lunezia Volley vincitore in scioltezza a San Remo, alla faccia di tempo e chilometri che le biancoblu si sono dovute sobbarcare in tale trasferta, che le opponeva a un Grafiche Amadeo ampiamente dominato come “score” indica.

Per la cronaca “lunensi” con la Brizzi al palleggio (dove s’è vista pure la Lazzarini) e la Lupi opposto, la Santagostino e la Mendoza centro, in cui è apparsa anche la Buccelli; la Gorgoglione e capitan Marku di banda, ove ha fatto capolino la stessa Bernardini, libero la Salvetti.

Assenti l’altro libero Fiorino, l’opposto e l’ala di rincalzo, rispettivamente la Zanini e la Spadone.

Questi poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la 15.a giornata e 2.a del girone di ritorno: Admo Lavagna-Tigullio Project 1-, Celle Varazze-Cffs Cogoleto 2-3, Iglina Albisola-Normac Genova 0-3, Subaru Olympia Voltri-Avis Casarza Ligure 3-1, Vgp Sestri Ponente-Nuova Lega Pallavolo S. Remo 3-2, Volare Arenzano-Albenga 3-1.

Consegue la seguente classifica che trova il Lunezia tuttora vicecapolista…Normac punti 43, Volley Lunezia 43, Cffs 33, Vgp 31, Iglina 27, Celle Varazze 21, Albenga 20, Amadeo 19, Tigullio 18, Admo 17, Olympia Subaru 15, Nuova Lega Pallavolo S. Remo e Volare 12, Casarza 6. Tabellino.

AMADEO S. REMO – LUNEZIA VOLLEY 0 – 3

Set: 16-25 / 15-25 / 17-25.

GRAFICHE AMADEO SAN REMO: Andreis, Adamo, Banzato, Bozzano, Gatti, Guidi, laura, Muraglia, Patricelli libero; n.e. Amadio e Dilorenzo. All. Maragliano.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, Lazzarini 1, Lupi 12, Santagostino 8, Mendoza 3, Buccelli 1, Gorgoglione 19, Marku 9, Bernardini 0, Salvetti libero. All. Giannoni e Giannini.

ARBITRI: Pons e Porziano.