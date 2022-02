Pallavolo – La Trading Spezia vince un altro derby ligure

La Spezia – La Trading Logistic Spezia ridimensiona al Palamariotti quel Cus che dal cambio di allenatore di pochissimi mesi fa marciava a spron battuto, ultima vittima i “cugini” della Zephyr Mulattieri Valdimagra travolti a Genova con un eloquente tre a zero una settimana prima. Da parte loro chissà che gli spezzini non stiano cominciando a coltivare qualche ambizione di playoff…ma non divaghiamo, per l’intanto contro i genovesi Martinez ad alzare con Raso opposto, capitan Moscarella e Moretti in mezzo con De Muro libero (Vindice non c’era); Lanzoni e Sorrenti di banda, entrati pure Giannarelli all’ala e Briglia in diagonale, più un paio di volte Figini in regìa.

Tra gli avversari al palleggio prima F. Alessandrini e poi Cassone, opposto Bellini, Alloisio e Nebbia al centro dove s’è visto pure Repossi. Di mano si sono alternati Donati, Louza, Carradini e Archetti. Da libero Gobbi in difesa e P. Alessandrini in ricezione.

Questi poi gli altri risultati in quella che nel Girone A della Serie B maschile nazionale, posto che ci sono da recuperare per via della pandemia 4 turni, la 17.a giornata: Alto Canavese Cuorgné To-Arti e Mestrieri Collegno To 3-1, Fenera Chieri To-Pallavolo Novi Ligure Al 3-2, Global Colombo Genova-Pvlcerealterra Cirié To 0-3, Negrini Acqui Terme Al-Admo Lavagna Ge 3-0 e Zephyr Mulattieri Valdimagra-Cus Genova 1-3.

Tabellino.

TRADING LOGISTIC SP – CUS GENOVA 3 – 0

SET: 25-19 in 26 minuti / 25-20 in 27 / 25-17 in 25.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Martinez 2, Figini 0, Raso 17, Briglia 0, Moscarella 3, Lanzoni 10, Giannarelli 0, Sorrenti 9, libero De Muro; n.e. Anghinetti e Baldassini. All. Cruciani; vice Marescotti.

CUS GENOVA: Louza 9, Repossi 4, Cafuli, Donati 10, Carradini 12, Alessandrini F. 0, Alloisio 2, Cassone 0, Archetti 1, BellinI 8, Nebbia 1, liberi Alessandrini P. e Gobbi; n.e. Cafuli e Poggio. All. Costigliolo; vice Pampuro.

ARBITRI: Fiori e Papini.