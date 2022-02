Pallavolo – Il Lunezia Volley si rifà vincente

Sarzana – Risultato che si commenta da solo, quello che il Lunezia Volley rifila alla Pallavolo Scandicci, al “Bitossi” di Montelupo. D’accordo, di fronte le sarzanesi avevano l’ultima in classifica, intanto però tornano alla vittoria in trasferta dopo la batosta incassata a domicilio dall’Ariete Prato (e consolidano la propria lontananza dalla zona retrocessione).

Coach Riccardo Giannini ne ha approfittato per far giocare tutte…per cui in costruzione la Evangelisti ha concesso un po’ di rifiato nell’ultimo set a una Brizzi apparsa in gran forma, la Fusani ha fatto altrettanto con la Lupi in diagonale, la Zanini con la Gorgoglione e capitan Marku di banda; al centro si sono alternate la Santagostino, la Nicolini, la Buccelli e quella Micheloni che forse è stata la più brillante fra quelle che giocano di meno. Liberi la Fiorino e la Orlandi.

A proposito questa l’odierna classifica nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale: Matec Group Spezia punti 29; Ambra Cavallini Pontedera e Azzurra San Casciano 27; Corbinelli Montespertoli Fi 26; Ariete Prato 24; Flora Buggiano Pt 22; Timenet Empoli Fi 17; Lunezia Volley 16; Fenice Pistoia 15; Baia Marinaio Cecina Li 12; Img Nottolini Under 18 Lucca 3; Pallavolo Scandicci 1.

Tabellino.

PALLAVOLO SCANDICCI – LUNEZIA VOLLEY 0 – 3

SET: 16-25 in 22 minuti / 10-25 in 19 / 22-25 in 27.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, Evangelisti 0, Lupi 6, Fusani 1, Nicolini 4, Buccelli 1, Micheloni 6, Santagostino 2, Marku 11, Gorgoglione 17, Zanini 4; liberi Fiorino e Orlandi.

PALLAVOLO SCANDICCI: Cardenas 5, Dri 0, Lancioni 2, Prosperi 0, Bolognini 3, Niccolò 3, Sinforici 3, Fatticcioni 1, Nanni 3, Magherini 0, Migliarini 9, Napolitano 0, liberi Coluccini e Maccanti liberi.

ARBITRI: Biniaszewski e Albonetti.