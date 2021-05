Pallavolo, la Trading Logistic Sp inizia i playoff il 12/5

La Spezia – Mercoledì prossimo 12/5 ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria alle ore 20.45, il debutto della Trading Logistic Spezia nei playoff: avversario la Negrini Cte Acqui; si gioca al “Mombarone”.

Un rebus al momento la formazione che gli spezzini (con vari indisponibili) saranno in grado di schierare, quasi più degli avversari, di cui non si sa gran che poiché hanno giocato la “regular season” in tutt’altra regione. Per la cronaca, i piemontesi sono arrivati quarti nel Girone A1, la Trading Logistic prima nell’ A2.

<Ad ogni modo – commenta il “veteranissimo” biancazzurro Marco Tagliatti – il nostro staff tecnico sta meticolosamente studiando i prossimi avversari e sono sicuro che entro mercoledì ci saprà dare adeguate disposizioni>.

Tagliatti, 46 anni, non ha giocato molto nell’attuale campionato e sta valutando la prospettiva di intraprendere la carriera di allenatore.

Tornando ad Acqui Terme, arbitrano Stefano Foschi e Roberto Giusto, domenica 16/5 il turno di ritorno alla Spezia.

Nell’altro confronto del “gironcino” l’ Admo Lavagna, secondo nel Girone A2, se la vede coi torinese dell’ Alto Canavese…terzo nell’ A1.