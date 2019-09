Vinti contro le versiliesi tutti e quattro i set pattuiti.

Dopo il 2-2 con l’ Autorev al Palamariotti spezzino, debutto stagionale stavolta interno per il Lunezia Volley, sempre sulla distanza pattuita a priori con le avversarie dei quattro set che stavolta le biancoblu si aggiudicano tutti.

Per la cronaca padrone di casa in campo con la Brizzi al palleggio un paio di volte rilevata dalla Lazzarini (in battuta però s’e vista pure la D’ Arcangelo) e la Lupi in alternanza con la Zanini opposto, al centro la Santagostino in avvicendamento con la Mendoza e la Buccelli, di banda capitan Marku e la Gorgoglione: ma vi si sono viste pure la Bernardini e la Spadone…come libero si sono date il cambio la Fiorino e la Salvetti.

Nell’ Oasi Viareggio, recentemente retrocessa in Serie C toscana dalla B2 nazionale, la Lilli e a tratti la Pucci ad alzare con la Baldaccini in diagonale; centrali la Bruno e la Paolini, schiacciatori la Lucarelli ogni tanto rimpiazzata dalla Angeli e capitan Moriconi qualche volta sostituita dalla Risaliti, da libero hanno fatto un po’ per uno la Arduini e la Ambrogi.

Da sottolineare come l’estremo equilibrio di almeno un paio di set che le “lunensi” hanno comunque voluto vincere, come un paio di gran rimonte, rivelino come loro abbiano preso assai seriamente quest’amichevole precampionato.

LUNEZIA – OASI 4 – 0

SET: 25-16 in 16 minuti / 30-28 in 26 / 25-20 in 20 / 26-24 in 20.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lazzarini 1, D’ Arcangelo 0, Lupi 5, Zanini 9, Mendoza 7, Buccelli 4, Santagostino 9, Marku 12, Gorgoglione 15, Spadone 3, Bernardini 4, Fiorino e Salvetti liberi. All. Giannini e Giannini.

OASI VIAREGGIO: Lilli 2, Pucci 0, Baldaccini 10, Bruno 6, Paolini 5, Lucarelli 8, Angeli 1, Moriconi 3, Risaliti 7, Arduini e Ambrogi liberi. All. Francesconi e Neri.

ARBITRO: Ferri.