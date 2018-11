Pallavolo, il Laghezza al debutto interno al Palamariotti

Più di un assente e più di un incerto nel Volley Laghezza atteso (sabato 10 alle 18) al Palamariotti spezzino dal confronto col Tre Stelle Villaggio in quello che è il debutto davanti al suo pubblico della squadra spezzina in questo campionato di Serie C ligure maschile (vittorioso come noto l’esordio esterno, per 3-0, in casa della Spinnaker a Savona nella scorsa prima giornata).

Non ci saranno infatti i tuttora indisponibili Izzo e De Rosa, rispettivamente palleggiatore e centrale, in forse altresì per via di acciacchi vari gli opposti Lanzoni e Tagliatti: ovvero il “top-scorerissimo” di Savona e il super-veterano. Presumibilmente dunque Paoletti ad alzare, Moscarella-Moretti coppia al centro, si spera che almeno uno dei due opposti recuperi.

In compenso recuperato il libero di riserva Manduca, nonché riecco dopo lunga pausa fra i ranghi lo schiacciatore-opposto Matteo “Pino” Baldassini, altresì può confortare il fatto che il 3 Stelle sia già stato ampiamente superato di recente; in quella Coppa Liguria ove ancora si attende di conoscere gli impegni a venire.

Arbitrano Tonino Piazza ed Edoardo Montefiori. Questi infine gli altri incontri nel turno…Avis Finale Ligure-Grafiche Amadeo San Remo, Colombiera Project-Admo Lavagna, Colombo Genova-Futura Avis Bertoni Ceparana, S. Antonio Spazio Genova-Acli Santa Sabina Ge e Zephyr Trading Valdimagra Spinnaker Savona.

(Nella foto, Stefano Paoletti, senza Izzo in costruzione tocca a lui).