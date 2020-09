Pallanuoto | Successo per il torneo organizzato dalla Us Luca Locatelli Genova

Ora c’è attesa per il Memorial Guido Martinelli

L’estate volge al termine ma la pallanuoto a Genova non si ferma anzi è più viva che mai e questo grazie al torneo organizzato dalla Us Luca Locatelli Genova ASD in collaborazione con lo Stabilimento Lido di Genova sabato 12 e domenica 13 settembre.

Il torneo di pallanuoto intitolato “1^ Torneo delle spiagge di Genova” ha visto diversi stabilimenti balneari partecipare nel bellissimo campo in mare da 33 mt. che da quest’estate fa da cornice unica e restituisce alla pallanuoto ligure la sua vera natura ovvero l’acqua di mare elemento primo di questo sport nato appunto in mare prima che venisse trasferito nelle piscine.

Le squadre partecipanti al torneo sono state le seguenti: Bagni Estoril; Bagni Italia; Bagni Centro Surf e Lido di Genova.

Tutte le squadre partecipanti sono state costituite da tanti ragazzi giovani provenienti da diverse società liguri oltre a ragazze e ragazzi delle squadre giovanili della Us Luca Locatelli Genova integrate da qualche giocatore di categoria master tra cui ricordiamo Assia Riva mentre dal lato maschile tra i tantissimi master che hanno aderito ne ricordiamo alcuni della società Golfo Paradiso che hanno partecipato come Angelino Figari, Gabriel Rossi ma non possiamo certo non ricordare la partecipazione al torneo di Georgy Mshvenyeradze fortissimo centroboa nato a Tblisi nel 1960, vincitore di 2 medaglie alle Olimpiadi con la Russia e per aver militato nel massimo campionato italiano di serie A1 nella Pro Recco negli anni 1990 quando venne permesso ai primi giocatori stranieri l’arrivo in serie A1.

Ci teniamo a ricordarlo perché Luca Locatelli, forte e talentuoso centroboa genovese, da cui la società ha preso il nome, aveva proprio Georgy Mshvenyeradze come suo giocatore preferito ed a lui si ispirava.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi – spiega Michele Garalti Giorgetti tecnico della Locatelli – di essere riusciti ad organizzare questo torneo che ha permesso a tanti giovani e meno giovani appassionati e nostri giovani di assaporare e giocare la pallanuoto in mare come si faceva agli inizi di questo bellissimo sport.

I tanti ragazzi delle giovanili insieme ai nostri ed i tanti master che hanno partecipato e che ringraziamo di cuore per aver partecipato a questo torneo hanno dato vita a partite giocate al massimo del loro impegno nelle fasi iniziali del torneo. Alcune defezioni di master hanno un pochino sbilanciato gli equilibri a favore di una o dell’altra squadra ma questo non ha sminuito l’impegno in vasca da parte di tutti.

Molto avvincenti sono state le partite della fase finale dove l’impegno e la voglia di vincere si sono viste soprattutto nella finale del 3^ posto dove i Bagni Italia hanno messo a segno il goal vincente negli ultimi secondi gara quando la stessa sembrava ormai essere destinata ad essere decisa dai rigori.

Nella finale del 1^ posto in alcuni tratti si è vista giocate di rara intensità grazie ai protagonisti in acqua.

Ora nonostante la stagione estiva stia volgendo a termine resta ancora l’organizzazione del torneo “Memorial Guido Martinelli” che è in fase di organizzazione da parte nostra.

Al momento sappiamo le date indicativamente quelle del 3/4 Ottobre prossimi ma non mancheremo certo di darvi ogni informazione a riguardo non appena avremo dati ufficiali.

Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti al Torneo, i tanti genitori dei nostri ragazzi che ci aiutano con così tanta passione e costanza e lo Stabilimento Lido di Genova per lo scenario unico e la disponibilità che ci offre di poter realizzare eventi così importanti.”

Questi i risultati delle due giornate di gara:

Sabato 12 Settembre 2020

Bagni Italia vs Bagni Centro Surf 3 – 12

Lido di Genova vs Bagni Estoril 9 – 8

Bagni Italia vs Bagni Estoril 5 – 5

Bagni Centro Surf vs Lido di Genova 4 – 5

Domenica 13 settembre 2020

Lido di Genova – Bagni Italia 7 – 5

Bagni Centro Surf – Bagni Estoril 9 – 5

Finale 3^ posto

Bagni Italia vs Bagni Estoril 7 – 6

Finale 1^ posto

Bagni Centro Surf vs Lido di Genova 5 – 3

Classifica finale

1^ Bagni Centro Surf; 2^ Lido di Genova; 3^ Bagni Italia

Miglior portiere del Torneo: D’Alessandro (Bagni Centro Surf).

Miglior giocatore del Torneo: Puccio (Bagni Centro Surf).