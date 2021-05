Pallanuoto, stasera Recco-Brescia a Punta Sant’Anna

Oggi è già tempo del primo atto della finale scudetto tra Recco e Brescia.

Il capitano Ivovic non vede l’ora di affrontare questa sfida in casa. “Sarà bellissimo giocare a Punta Sant’Anna, una vasca storica, dove la Pro Recco ha vinto tanti trofei. L’unico rammarico sarà non avere i tifosi in tribuna. La formula mi piace, é importante assistere a tante sfide tra Pro Recco e Brescia in pochi giorni. Credo che vedremo gare diverse, ci sarà quella che magari finirà ai rigori, quella che si concluderà con l’ampia vittoria di una squadra. Abbiamo grande rispetto per il Brescia, sappiamo che a Palermo, nella finale di Coppa Italia, non ha espresso il suo massimo potenziale e giocherà alla morte per provare a sorprenderci”.