Mercato Spezia, capitan Maggiore nel mirino di Gasperini

L’ultimo campionato sugli scudi potrebbe aver allontanato il futuro di capitan Maggiore dalla sua città natale.

E’ uno dei simboli rivelazione dello Spezia di mister Italiano. Il capitano spezzino Giulio Maggiore è senz’altro l’uomo immagine dei talenti messi in vetrina in questa stagione debuttante in Serie A.

L’Atalanta sta pensando al colpaccio. I bergamaschi hanno feeling coi centrocampisti italiani da far esplodere, vedi l’exploit di Pessina dopo l’esperienza a Verona, e questo potrebbe essere l’ennesimo colpo in prospettiva della società di Percassi anche se per ora si tratta solo di voci di mercato senza una vera trattativa in essere tra le due società in questione.