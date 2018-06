Pallanuoto, Settebello arrivato a Savona

Il Settebello è in collegiale a Savona fino al 10 giugno quando è prevista l’amichevole ufficiale con la Francia alle 15.30. Ieri ha ricevuto la visita della Waterpolo Columbus Ability Team.

Così la formazione allenata da Carola Falconi e Stefano Begni è arrivata alla Zanelli con le sue divise bianco rosse quasi a voler far concorrenza alla squadra di casa, la Rari Nantes Savona. Sandro Campagna ha dato il via libera all’incontro con gli azzurri ed è stato un grandissimo divertimento per i ragazzi.

Trovarsi a tu per tu con Valentino Gallo, Edoardo Di Somma, Alessandro Velotto, Vincenzo Dolce, il capitano Pietro Figlioli e tutti gli altri azzurri ha rappresentato un momento di grande emozione. Un battesimo doc, per la prima squadra di pallanuoto per disabili della Liguria nata solo lo scorso febbraio. Ma la giornata non è finita qui. Verso sera tutti in Piazza De Ferrari a Genova per la festa di presentazione della Final 8 della Pro Recco.