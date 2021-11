Pallanuoto, ritorna la Champions League, sabato alle ore 21 la Pro Recco di mister Sukno, ospita la Stella Rossa

Pallanuoto, ritorna la Champions League, i biancocelesti, a punteggio pieno nel girone dopo le vittorie di Marsiglia e in casa con la Steaua Bucarest, cercano il tris contro i serbi di Belgrado: “Ci attende una partita intensa, molto nuotata come tutte le gare europee – afferma Nicholas Presciutti -.

La Stella Rossa è una squadra abbastanza giovane che avrà voglia di mettersi in mostra contro i campioni d’Europa. Noi comunque stiamo assimilando le idee di mister Sukno, stiamo lavorando molto e siamo preparati per questo mese intenso che ci aspetta”.

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma EventBrite: otto euro il prezzo del ticket intero, cinque per chi ha tra 7 e 12 anni, gratuito per gli under 7.

Arbitreranno la partita Boudramis (Grecia) e Kavcic (Slovenia); delegato il georgiano Bitadze.