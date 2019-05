Pallanuoto, Recco chiude a punteggio pieno in Champions

Si è giocata l’ultima giornata della fase preliminare di Champions League.

Turno ininfluente per le squadre italiane, tutte già qualificate alla finale eight, in programma dal 6 all’8 giugno ad Hannover. Nel girone A la capolista Pro Recco, trascinata dalla cinquina di Kayes e dalla quaterna di Ivovic, chiude a punteggio pieno, battendo 21-6 Firenze la Stella Rossa; successo anche per l’AN Brescia che alla Mompiano supera 13-9 la Steaua Bucharest: tra i lombardi tripletta del mancino Valentino Gallo

Nel gruppo B ko indolore fuori casa per la Sport Management battuta, in diretta su Eurosport 2, 11-5 dai campioni d’europa dell’Olympiakos.

REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE. In due concentramenti – uno da sei e uno da cinque squadre – dal 13 al 16 settembre si sono disputate le partite del primo turno di qualificazione a Strasburgo (Francia) e Brasov (Romania). Le migliori quattro di ogni gruppo sono passate alla seconda fase di qualificazione (28-30 settembre) unendosi alle otto già qualificate, tra cui AN Brescia e i campioni d’Ungheria del Ferencvaros, per formare quattro gironi di altrettante squadre. Le prime due classificate di ciascun girone si sono qualificate al terzo round (6-10 ottobre) articolato in scontri di andata e ritorno; le quattro vincenti si sono unite alle dodici squadre in possesso della wild card – tra queste ci sono la Pro Recco e le novità Mladost Zagabria e Stella Rossa che hanno preso il posto degli olandesi dell’AZC Alphen e del Partizan Belgrado che ha rinunciato per prendere parte all’Euro Cup – per disputare i gironi preliminari composti da otto società ciascuno (14 giornate tra andata e ritorno dal 17 ottobre al 15 maggio): le prime quattro di ogni raggruppamento staccano il pass per la final eight in programma ad Hannover in Germania, in casa della Waspo, dal 6 all’8 giugno.

CHAMPIONS LEAGUE

Girone preliminare – 14^ giornata – mrecoledì 15 maggio

Gruppo A

ZF Eger-CNA Barceloneta 10-16

Pro Recco-Crvena Zveda 21-6 differita su Sky Arena dalle 20.30

Dynamo Moscow-FTC Budapest 11-13

AN Brescia-Steaua Bucharest 13-9

La classifica dopo 14 giornate

Pro Recco 42, CNA Barceloneta 31, AN Brescia 29, FTC Budapest 22, Dynamo Moscow 18, Eger 15, Steaua Buchrest 6, VK Crvena Zveda 0.

Gruppo B

Waspo Hannover-Mladost Zagreb 14-9

Olympiakos Piraeus-Sport Management – 11-5 – trasmessa in diretta su Eurosport 2

Jadran Split-Szolnoki 15-11

Jug Dubrovnil-Spandau 04 14-9

La classifica dopo 14 giornate

Jug Dubrovnik 32, Olympiakos Piraeus 30, Sport Management 27, Szolnoki 21, Jadran Split 18,Waspo Hannover 12, Mladost Zagreb 11, Spandau 04 7.