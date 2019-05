Genoa, prevendita sprint per la sfida con il Cagliari

La prevendita per la partita con il Cagliari, valida per la penultima giornata di campionato, si sta sviluppando su numeri superiori rispetto al trend abituale.

Nelle prime 24 ore sono stati acquistati oltre 1.000 titoli di accesso (34 per il settore ospiti a disposizione, sino alle 19 di venerdì, anche dei non titolari di tessera del tifoso). Le richieste maggiori si stanno concentrando sui settori più scontati a livello di prezzi: Distinti (10 euro, 5 per gli Under 16) Settore 5 (5 euro) e Gradinata Sud (5 euro). I tagliandi di Tribuna Inferiore Centrale costano 50 euro (25 per gli Under 16), mentre quelli del Settore Ospiti 20 euro (10 per gli U.16). Il popolo genoano sta rispondendo. I tagliandi sono reperibili al Ticket Office in via al Porto Antico 4, nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it.