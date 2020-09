Pallanuoto, nell week end via alla Coppa Italia Maschile

Si torna in vasca. Dal lontano 7 marzo, centonovantasei lunghissimi giorni dopo la pallanuoto nazionale riparte con la 29esima Coppa Italia maschile.

Preliminary round sabato 19 e domenica 20 settembre in quattro concentramenti: Genova, Savona, Roma e Napoli. Quattro gironi da tre ed uno da quattro squadre, dove le prime due accedono al secondo round (gironi E e F, 26-27 settembre) che qualifica alla Final Four (29-31 gennaio). Tutti a caccia della Pro Recco che vince il trofeo tricolore continuativamente dal 2013. Segue la programmazione ufficiale, gli arbitri designati e l’albo d’oro.

Prima fase maschile

Regolamento. Tre gironi da tre e uno da quattro squadre – si gioca a Genova, Savona, Roma e Napoli – e le prime due accedono al secondo round (26-27 settembre) che qualifica alla Final Four (29-31 gennaio).

Girone di Genova – A: RN Florentia, SC Quinto, Pro Recco. Giudice Arbitro Carlo Salino. Arbitri: Stefano Pinato, Daniele Bianco, Alessia Ferrari

Girone di Savona – D: Metanopoli, Pallanuoto Trieste, RN Savona, Telimar. Giudice Arbitri Gianfranco Tedeschi. Arbitri. Luca Bianco, Raffaele Colombo, Giuseppe Fusco, Marco Piano

Girone di Roma – B: AN Brescia, Lazio Nuoto, Roma Nuoto. Giudice Arbitro: Mario Maggio. Arbitri: Giuliana Nicolosi, Bruno Navarra, Attilio Paoletti

Girone di Napoli – C: CC Ortigia, CN Posillipo, R.N. Salerno. Giudice Arbitro: Maurizio De Chiara, Arbitri: Filippo Gomez, Antonio Guarracino, Stefano Alfi

Calendario

1^ giornata – 19 settembre

Genova 19.00 Pro Recco-SC Quinto

Roma 17.00 AN Brescia-Roma Nuoto

Napoli 19.00 CC Ortigia-CN Posillipo

Savona 18.00 San Donato Metanopoli-PN Trieste

Savona 19.30 RN Savona-Telimar

2^ giornata – 20 settembre

Genova 11.30 SC Quinto-RN Florentia

Roma 10.30 SS Lazio Nuoto-AN Brescia

Napoli 10.30 CC Ortigia-RN Nuoto Salerno

Savona 10.00 Telimar-San Donato Metanopoli

Savona 11.30 PN Trieste-RN Savona

3^ giornata – 20 settembre

Genova 17.00 RN Florentia-Pro Recco

Roma 16.30 Roma Nuoto-SS Lazio Nuoto

Napoli 18.30 CN Posillipo-RN Nuoto Salerno

Savona 16.00 PN Trieste-Telimar

Savona 17.45 RN Savona- San Donato Metanopoli

Albo d’oro. 1970 CC Napoli, 1971/73 non disputata, 1974 Pro Recco, 1975 non disputata, 1976 RN Florentia, 1977/84 non disputata, 1985-1986 Pescara, 1987 CN Posillipo, 1988 RN Arenzano, 1989 Pescara, 1990-1991 RN Savona, 1992 Pescara, 1993 RN Savona, 1994/97 non disputata, 1998 Pescara, 1999/2004 non disputata, 2005 Bissolati Cremona, dal 2006 al 2011 Pro Recco, 2012 AN Brescia, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 Pro Recco, 2020 finale non disputata.

Ultime otto finali della coppa Italia

2019 Pro Recco-AN Brescia 10-3 a Bari

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari

2017 Pro Recco-AN Brescia 12-11 a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli

2011 Pro Recco-Leonessa Brescia 9-7 a Brescia