Pallanuoto, i risultati dei campionati di A1M e F

Proseguono i recuperi della serie A1 maschile, in attesa della ripresa della regular season, prevista per il 19 febbraio.

Il clou finalmente, dopo quattro rinvii, va di scena in diretta di Waterpolo Channel. Alla “Mompiano” show dei campioni d’Europa della Pro Recco che battono i campioni d’Italia dell’AN Brescia 9-4 e si prendono la rivincita rispetto all’ultimo precedente (11-10 del 26 maggio) che sancì il secondo tricolore dei lombardi spezzando dopo dieci anni il dominio ligure. Partita per tre quarti gara in equilibrio, poi sul 4-4 tra terzo e quarto tempo il terrificante 5-0 di break recchelino firmato dall’ex Cannella e l’australiano Younger autori di due quaterne devastanti. Per l’AN Brescia, sostenuta dalle doppiette di Vapenski e Costantin Bicari, quasi due tempi senza segnare nella seconda metà del match e un deleterio 1/13 in superiorità numerica che non ammette scuse. Per la Pro Recco sinora percorso netto con 13 vittorie su 13 in campionato e testa nella regular season sempre più salda.

11 ^ giornata. Colpaccio della Iren Genova Quinto che si impone 12-10 in casa dell’ADR Nuoto Catania. I biancorossi, avanti 3-1 dopo un tempo, allungano sul 7-4 nella seconda frazione con le reti di Fracas e Di Somma e conducono 8-5 all’inversione di campo. Gli etnei si riportano quattro volte in scia, l’ultima con Eskert che sigla l’11-10 a quattro minuti dalla fine; ma i rossoblù non trovano lo spunto per riequilibrare il match. Il mancino Nora ad una manciata di secondi dalla conclusione fissa il 12-10 che fa volare i liguri all’ottavo posto in classifica.

13^ giornata. Vittoria di misura per la Milano Metanopoli che batte 9-8 la Roma Nuoto al termine di un match combattuto. Tanti rimpianti per i giallorossi avanti addirittura 6-1 con Calic in avvio di terzo tempo. Poi la veemente reazione dei meneghini che piazzano un perentorio 8-0 di break che porta il punteggio sul determinante 9-6 a poco meno di due minuti dalla fine. Al Foro Italico la R.N Nuoto Salerno batte 9-7 una S.S Lazio Nuoto che resta così fanalino di coda. Prima metà gara chiusa in perfetto equilibrio, sul 5-5. Nella terza frazione sono gli ospiti a portarsi sul decisivo +2 con le reti di Sanges e Luongo (autore di una tripletta). Gli ultimi otto minuti (2-2), non cambiano il risultato, che vede e i campani portare a casa i tre punti.

I recuperi di A1 maschile

Sabato 12 febbraio

11^ giornata

Nuoto Catania-Iren Genova Quinto 10-12

13^ giornata

WP Milano Metanopoli-Roma Nuoto 9-8

Lazio Nuoto-RN Salerno 7-9

10^ giornata

AN Brescia-Pro Recco 4-9

live su Waterpolo Channel

Martedì 15 febbraio

12^ giornata

21.00 Iren Genova Quinto-WP Milano Metanopoli

Arbitri: Rovida e L. Bianco

A1 femminile. Squadre in acqua sabato 12 febbraio per l’undicesima giornata. Tutte le giocatrici di movimento a segno, con quaterna di Rogondino e tripletta di Giulia Millo, per una strepitosta Bogliasco 1951 che domina 20-4 la Vela Nuoto Ancona ancora a caccia della prima vittoria stagione. Match mai in discussione con le liguri che blindano la porta di Oberti per diciannove minuti e si portano sul 13-0 a metà della terza frazione; poi si sbloccano le marchigiane con Bersacchia.

Bella e preziosa vittoria interna della RN Florentia che supera 7-6 la Como Nuoto Recoaro. Le lariane tengono fino al 2-2 di metà gara. In seguito lo strappo delle gigliate con due mini break: Nesti e Gasparri firmano il 4-2; in seguito Nesti e Giachi il 6-3 che chiude la terza frazione. Le lombarde tornano in scia con Giralo e Romano (6-5), ma ancora Nesti a trenta secondi dalla conclusione sigla il decisivo 7-5. Vittoria importante della Plebiscito Padova che si impone 18-9 sulla Pallanuoto Trieste, successo che le permette di rimanere in scia della capolista SIS Roma. Trascinate da Casson, autrice di una cinquina, e dalle triplette di Barzon e Centanni, le padroni di casa a metà gara sono avanti 10-4. Vantaggio che aumenta negli ultimi periodi con la rete proprio di Casson che consente di doppiare le avversarie.

Rinviate a data da stabilire le partite di Catania tra L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma e Verona tra Vetrocar Verona e NC Milano, in seguito alle comunicazioni delle società SIS Roma e Vetrocar Verona della positività al Covid-19 di 4 atlete all’interno dei gruppi squadra in occasione dei tamponi rapidi.

A1 femminile – 11^ giornata – sabato 12 febbraio

Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona 20-4

RN Florentia-Como Nuoto Recoaro 7-6

Pallanuoto Trieste-Plebiscito PD 9-18

Rinviata Vetrocar CSS Verona-NC Milano

Rinviata L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma