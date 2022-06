Pallanuoto, Chiavari supera in rimonta Lodi nel primo atto play off

Il primo atto della finale play off va alla Chiavari Nuoto. Alla Mario Ravera, con un pubblico da grandi occasioni, i verdeblu sono stati capaci di rimontare tre goal nella seconda parte della partita, riuscendo ad imporsi per 9-7 sullo Sporting Lodi.

I chiavaresi, partiti contratti, hanno subito gli attacchi dei lodigiani, che ne hanno approfittato, grazie all’esperienza e alla fisicità. Per i primi due tempi lo Sporting è riuscito a condurre il match, ma nella seconda parte della gara i ragazzi di Mister Dinu hanno ripreso sicurezza e con la forza del gruppo sono riusciti a ritornare in partita, piazzando un parziale di 5-0, riuscendo ad andare in vantaggio di 2 goal e resistendo agli attacchi dei lodigiani fino alle battute finali dell’incontro.

Gara 2 si giocherà mercoledì 29 giugno alle ore 20 presso la piscina scoperta di Lodi.

Chiavari Nuoto 9 – Sporting Lodi 7

(1-1) (2-3) (4-2) (2-1)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante 1, Botto G. 1, Pagliuchi, Botto S. 2, Chiavaccini 4, Raineri, Romanengo, Greco 1, Schiaffino, Dinu A.

All. Dinu Robert

Sporting Lodi: Pellegri, Carpanzano A, Maiolino 1, Carpanzano S. 1, Marchi, Corti 1, Rossi 3, Galbignanu, Vigotti 1, Borsatti, Andena, Roveda 1, Lanthaler.

All. Miscioscia Flavio