Pallanuoto, avanti la RN Savona in Euro Cup

È grande Italia in Euro Cup. Superano il turno anche Pallanuoto Trieste e Rari Nantes Savona, che si aggiungono all’Ortigia 1928 che si era già qualificata dopo i match di sabato; eliminata soltanto la Telimar Palermo, finalista della precedente edizione di Euro Cup (battuta 11-5 dal Sabadell). Questi i verdetti per le italiane dopo l’ultima giornata del secondo turno.

Apre il programma a Sabac (gruppo A) una scintillante Pallanuoto Trieste che domina 16 (3-1, 5-2, 6-0, 2-3) i francesi del Pays D’Aix Natation e si qualifica come seconda del raggurppamento alla fase successiva. Match mai in discussione con i giuliani, trascinati dalle triplette di Mezzarobba, Inaba e Bini, già avanti 8-3 a metà gara. Missione compiuta anche per la Rari Nantes Savona che nell’ultima partita del gruppo B a Strasburgo supera 14-10 (5-2, 5-4, 2-2, 2-2) gli olandesi del ZV De Zaan. Il solco decisivo i biancorossi lo scavano nel secondo tempo con i gol di Lanzoni e Patchaliev che valgono il 9-4 che spegne le velleità della squadra olandese. Per i liguri super prestazione di capitan Rizzo autore di una quaterna.

Si ferma invece la Telimar, stoppata in quello che era a tutti gli effetti uno spareggio qualicazione 12-11 (3-2, 2-4, 3-2, 4-3) dal Barcellona. Qualche rimpianto per i siciliani avanti 9-8 con Lo Cascio e 10-9 con Irving fino a metà del quarto tempo. I catalani poi piazzano il determinante break con i gol di Valls, Goma Esfozado e Ramon Sesen che valgono il decisivo 12-10 a novanta secondi dalla fine.

EURO CUP – Qualification round 2

Day 1 – 27 ottobre

Gurppo A – Sabac (Srb), Jadran Heceg Novi-Trieste Pallanuoto 9-11 (4-1, 2-3, 0-4, 3-3)

Gruppo F – Bucarest (Rou) CC Ortgiia 1928-Vitoria Guimaraes 25-1 (8-1, 7-0, 4-0, 6-0)

Day 2 – 28 ottobre

Gruppo A Trieste Pallanuoto-Solaris Sibenik 16-6 (5-3, 3-2, 4-0, 4-1)

Gruppo F CC Ortigia 1928-BVSC Zuglo 9-8 (3-1, 2-4, 3-0, 1-3)

Gruppo B – Strasburgo (Fra) Partizan Balgrado-RN Savona 11-14 (2-2, 3-4, 2-5, 4-3)

Gruppo F VK Valis-CC Ortigia 1928 9-14 (4-3, 2-4, 2-5, 1-2)

Gruppo A VK Sabac-Trieste Pallanuoto 10-9 (4-2, 2-2, 1-3, 3-2)

Gruppo C – Duisburg (Ger) Telimar Palermo-ASC Duisburg 11-10 (4-3, 3-2, 1-3, 3-2)

Day 3 – 29 ottobre

Gruppo B Team Strasburgo-RN Savona 6-6 (0-2, 2-1, 2-3, 2-0)

Gruppo C EN Tourcoing-Telimar Palermo 14-12 (3-2, 3-4, 4-2, 4-4)

Gruppo F CC Ortigia 1928-Steaua Bucarest 10-8 (1-1, 3-2, 3-2, 3-3)

Day 4 – 30 ottobre

Gruppo A Trieste Pallanuoto-Pays D’Aix Natation 16-6 (3-1, 5-2, 6-0, 2-3)

Gruppo B RN Savona-ZV De Zaan 14-10 (5-2, 5-4, 2-2, 2-2)

Gruppo C Telimar Palermo-CN Barcellona 11-12 (2-3, 4-2, 2-3, 3-4)

Calendario completo

CHAMPIONS LEAGUE – Qualification round 3

Gara 1 – 29 ottobre

Budapest, game C, Vasas Plaket-AN Brescia 10-12 (3-3, 4-5, 2-4, 1-0)

Gara 2 – 5 novembre

Brescia, game C, 19.30 AN Brescia-Vasas Plaket