Genoa, inizio da record: eguagliato il Genoa di Cosmi

Un cammino da record per il Genoa che si lecca le ferite dopo il pari contro il Brescia.

Il Genoa è reduce dal pareggio di ieri al Ferraris contro il Brescia. Per gli uomini di Blessin sembrava fatta, ma al 94′ è arrivata la doccia fredda col gol di Cistana. L’occasione per agganciare la vetta era tanto ghiotta, ma il Grifone deve accontentarsi del secondo posto a due punti dal Frosinoneprimo in classifica.

Con il punto ottenuto ieri pomeriggio, il Genoa resta dunque al secondo posto perdendo dunque l’occasione di staccare la Ternana a +4 agganciando il Frosinone capolista. Un inizio di stagione comunque positivo. All’undicesima giornata i rossoblù contano 22 punti. Eguagliato l’inizio di campionato del Genoa di Serse Cosmi della stagione 2004-2005, la migliore in cadetteria nell’era dei tre punti. Stesso bottino in classifica dopo il medesimo numero di partite disputate, due in più di quello di Franco Scoglio del 2001-2002. Ritrovare gol e vittoria al Ferraris diventa imprescindibile per il Genoa se vorrà tornare in Serie A. La squadra di Blessin ha conquistato un solo successo, 1-0 contro il Modena, e collezionato quattro pareggi. Un bottino da migliorare se consideriamo che, delle cinque reti realizzate in casa, tre sono arrivate tutte nel match pareggiato contro il Parma con un gol subito al 93′.