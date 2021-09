Pallanuoto, al via la stagione maschile con la Coppa Italia

Al via la nuova stagione della pallanuoto. Dal 17 al 19 settembre si svolgerà il primo turno di Coppa Italia maschile cui rinuncia la Roma Nuoto inizialmente inserita nel gruppo B.

In questa fase le 13 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (3 da 3 squadre, 1 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dall’11 al 13 marzo 2022. I concentramenti si svolgeranno a Brescia (piscina Mompiano), ad Anzio (Stadio del Nuoto), a Trieste (piscina Bruno Bianchi) e a Siracusa (Piscina Caldarella), Segue il programma completo:

Girone A – Brescia

Venerdì 17 settembre

18:30 R.N. Nuoto Salerno-S.C. Quinto

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

09:30 An Brescia- R.N. Nuoto Salerno

3^ Giornata – Sabato 18 settembre

17:30 S.C- Quinto -An Brescia

Giudice arbitro Enzo Carannante. Arbitri: Luca Bianco, Arnaldo Petronilli, Raffaele Colombo.

Girone B – Anzio

1^ Giornata – Venerdì 17 settembre

20:00 C.N. Poslllipo – Pro Recco

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

10:00 Anzio Waterpolis – Pro Recco

3^ Giornata – Sabato 18 settembre

18:00 Anzio Waterpolis- CN Posillipo

Giudice arbitro Alessandro Duspiva. Arbitri Bruno Navarra, Attilio Paoletti, Alessandro Severo, Giuliana Nicolosi.

Girone “C” – Trieste

1^ Giornata – Sabato 18 settembre

18:30 San Donato Metanopoli Sport – R.N. Savona

2^ Giornata – Domenica 19 settembre

09:30 R.N. Savona – Pallanuoto Trieste

3^ Giornata

17:00 Pallanuoto Trieste – San Donato Metanopoli Sport

Giudice arbitro Dante Saeli. Arbitri Fabio Brasiliano, Alessandro Cavallini, Alessia Ferrari, Stefano Pinato.

Girone “D” – Siracusa

1^ Giomata -Venerdì 17 settembre

18:00 S.S. Lazio Nuoto-Telimar

19:30 Nuoto Catania – C.C. Ortigia

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

09:30 C.C. Ortigia-S.S. Lazio Nuoto

11:00 Telimar – Nuoto Catania

3^ Giornata

16:30 S.S. Lazio Nuoto – Nuoto Catania

18:00 C.C.Ortigia-Telimar

Giudice arbitro Claudio Marchisello. Arbitri Giovanni Lo Dico, Mirko Schiavo, Riccardo D’Antoni, Riccardo Carmignani.