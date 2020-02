Pallanuoto, A1M: turno casalingo nella prima di andata

Inizia il girone di ritorno del campionato numero 101 di pallanuoto maschile.

Nel lunch-match la Rari Nantes Sanona riceve alla “Zanelli” l’ultima della classe Canottieri Napoli. La squadra di Alberto Angelini, che sabato scorso aveva battuto lo Sport Management, vince 12-9 e centra la terza vittoria consecutiva in casa. Primo gol della Canottieri con Esposito dopo 22 secondi, poi il poker del Savona che indirizza subito la gara (4-2 al cambio campo). Terza farzione col pallottoliere (7-2 il parziale) e i liguri mantegono la zona playoff. L’ex Recco ed ex azzurro Molina Rios man of the match con 4 gol.

La Roma passa a Napoli nella piscina “Scandone” e si impone 13-11 con il Posillipo. Giallorossi sempre avanti. I padroni di casa, dopo l’1-1 iniziale, riescono a pareggiare con Di Martire al minuto 27’11” (10-10) ma poi la Roma si porta di nuovo avanti con la doppietta di Faraglia (match winner con 5 gol) che risulta decisiva. Protagonisti anche i portieri: il romanista De Michelis ne para due (a Marziali e Saccoia), il posillipino Negri uno a Camilleri.

Le altre in casa vincono quasi tutte e abbastanza facilmente. Lo Sport Management a Busto Arsizio 16-9 con la Telimar e con cinque gol di Damonte, la Lazio al Foro Italico di Roma 13-9 con la Pallanuoto Trieste e cinque gol di Narciso, il Bresia alla Mompiano 14-7 con il Campoluongo Hospital Salerno e quattro gol di Alesiani, la Pro Recco a Sori 20-5 con la Rari Nantes Florentia e quattro gol di Di Fulvio. L’Ortigia, invece, vince ad Albaro sul campo della Iren Genova Quinto: i ragazzi di Piccardo si impongono 10-8 e mantengono il terzo posto in classifica.

PROSSIMO TURNO. Mercoledi 19 e sabato 22 febbraio si disputano le partite della quindisesima giornata e seconda di ritorno. Tre anticipi mercoledì: CC Ortgiia-Sport Management alle 15, CC Napoli-AN Brescia e Pallanuoto Trieste-Pro Recco alle 20. Sabato le altre quattro partite, tutte alle ore 18: Campolongo Hospital Salerno-Lazio Nuoto, RN Florentia-CN Posillipo, Roma Nuoto-Iren Genova Quinto e Telimar-RN Savona.

A1 maschile

14^ giornata – sabato 15 febbraio

RN Savona-CC Napoli 12-9

CN Posillipo-Roma Nuoto 11-13

Sport Management-Telimar 16-9

AN Brescia-Campoluongo Hospital RN Salerno 14-7

Lazio Nuoto-Pallanuoto Trieste 13-9

Pro Recco-RN Florentia 20-5

Iren Genova Quinto-CC Ortigia 8-10