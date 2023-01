Entella-Gubbio 0-0, Gozzi: Partita condizionata dall’arbitro

Sono del presidente Gozzi le parole al termine di Entella-Gubbio a commentare l’episodio arbitrale.

“Queste partite sono sempre molto equilibrate e vengono decise dagli episodi. Purtroppo la partita è stata condizionata dall’ennesimo errore arbitrale, continuo a insistere su un aspetto: per queste gare di vertice vanno mandati arbitri esperti. Basta riguardare le immagini per capire che ci è stato annullato un gol buono. Non c’erano falli o altre situazioni che consentissero di fermare il gioco. Purtroppo questi errori arbitrali pesano, condizionano la partita e la classifica. Non è la prima volta che questo succede a Chiavari, senza polemiche ma insisto col designatore di mandare arbitri esperti per gare come questa. Faremo tutto quello possiamo per rimanere in alto e provare a raggiungere la Reggiana”.

“La squadra ha dimostrato anche oggi di essere viva. Abbiamo trovato di fronte a noi un Gubbio che ha tenuto il campo molto bene, bisogna fargli i complimenti per come hanno giocato. In particolare nel primo tempo hanno pressato moltissimo impedendoci di fare gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio noi e abbiamo costruito diverse occasioni da gol, trovando anche una rete sicuramente valida. Peccato, era una partita da vincere”.