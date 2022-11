Entella-Montevarchi 1-0, Palmieri qualifica i liguri in Coppa Italia C

Come d’abitudine l’Entella segna nel finale di gara, Ramirez pennella e Palmieri si inventa il gol che vale il passaggio del turno.

La prima situazione da segnalare arriva al minuto 20, conclusione da fuori di Saporiti, Borra controlla in due tempi.

Si porta in avanti l’Entella, Meazzi si libera a centrocampo, progressione e scarico al limite per Doumbia che prova a chiudere il triangolo, Mazzini in uscita fa sua la sfera.

Ancora il Montevarchi si fa vedere dalla parti di Borra al 24’, cross dalla destra per il colpo di testa di Saporiti che non inquadra la porta.

Minuto 30, cross di Di Mario per Faggioli, colpo di testa smorzato facile preda di Mazzini.

Occasione per il vantaggio biancoceleste al 38’, Doumbia lotta al centro dell’area, scarico per Meazzi che va a calciare nella zona del dischetto, Mazzini miracoloso salva i suoi.

Spinge l’Entella alla ricerca del vantaggio, sinistro di Rada di poco a lato.

Nel secondo tempo riprende in attacco la squadra di mister Volpe, Ramirez da calcio piazzato trova Faggioli che allunga sul secondo palo, il tentativo di Reali viene fermato dal palo.

Minuto 59, corner di Ramirez, Dessena va a calciare e colpisce la traversa, sulla ribattuta ci prova Doumbia da posizione defilata senza trovare la porta.

Pericolo in avanti portato dal Montevarchi al 65’, Jallow lanciato sul limite del fuorigioco si trova a tu per tu con Borra, bravissimo l’estremo difensore biancoceleste ad opporsi al tentativo in lob dell’attaccante ospite.

Tentativo da fuori al 69’, Palmieri col destro, palla sul fondo.

Respinge corto Parodi, Italeng va a calciare sulla ribattuta, Borra si difende in angolo. Minuto 82.

Ancora una volta l’Entella passa sul finale. Minuto 90, calcio d’angolo di Ramirez, acrobazia di Palmieri al centro dell’area e vantaggio biancoceleste. La squadra di mister Volpe si qualifica così al turno successivo di Coppa Italia.