Pallanuoto, A1M: oggi superclassico Recco-Brescia

Si gioca sabato 27 aprile la ventiquattresima e terz’ultima giornata dell’A1 maschile. In diretta su Waterpolo Channel, dalle 18.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, l’attesissimo big match AN Brescia-Pro Recco: è la finale scudetto delle ultime sette stagioni, tra le due squadre che comandano la regular season con 66 punti. Quattro precedenti in stagione e altrettante vittorie per i liguri: all’andata in champions 9-8 a Brescia e 12-6 a Genova appena tre giorni fa; in campionato 12-11 a Sori, mentre in Coppa Italia 10-3 nella finale di Bari.

La Sport Management, terza e distante nove punti dalle capoliste, riceve la Canottieri Napoli. Iren Genova Quinto-Roma Nuoto e RN Florentia-Lazio Nuoto mettono in palio punti pesanti per il sesto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla final six scudetto. In zona salvezza da seguire RN Savona-Pallanuoto Trieste: liguri e giuliani potrebbero ancora evitare i playout.

A1 maschile

24^ giornata – sabato 27 aprile

15.00 CC Ortigia-Nuoto Catanina

Arbitri: Castagnola e Savarese

15.00 Sport Management-Canottieri Napoli

Arbitri: Petronilli e Romolini

18.00 RN Savona-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Lo Dico e Centineo

18.00 Bogliasco-CN Poisllipo

Arbitri: Fusco e Collantoni

18.00 RN Florentia-Lazio Nuoto

Arbitri: Brasiliano e Pinato

18.00 Iren Genova Quinto-Roma Nuoto

Arbitri: Calabrò e Frauenfelder

18.00 AN Brescia-Pro Recco – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Paoletti e Severo

A1 femminile. Si disputa la diciassettesima e penultima giornata. Manca una casella da riempire per la final six scudetto, per la quale sono già qualificate L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Rapallo Pallanuoto, Plebiscito Padova e RN Florentia. La F&D H2O deve battere la Kally NC Milano per evitare la retrocessione in A2 e raggiungere l’Ecogruppo Torre del Grifo.

A1 femminile

17^ giornata – sabato 27 aprile

15.00 Rapallo Pallanuoto-Ecogruppo Torre del Grifo

Arbitri: Savino e Valdettaro

15.00 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Boccia e Polimeni

15.00 F&D H2O-Kally NC Milano

Arbitri: Camoglio e Pascucci

18.00 Plebiscito PD-SIS Roma

Arbitri: Ercoli e Carmignani

CSS Verona-Bogliasco Bene 8-7 – giocata sabato 13 aprile