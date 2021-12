Pallanuoto, A1M: il programma dell’ultima giornata prima della sosta

Proseguono i campionati di A1 pallanuoto dove si giocherà fino al 18 dicembre, prima della sosta. Sabato 11 dicembre è in programma l’undicesima giornata d’andata della serie A1 maschile.

In diretta su Waterpolo Channel, alle 15.00, con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, va in onda il big match tra l’Ortigia e i campioni d’Italia dalla AN Brescia.

In chiave salvezza potrebbe già rilevarsi decisivo il confrontro tra CN Posillipo e Roma Nuoto che mette in palio punti pesanti. Completano il turno Lazio Nuoto-Telimar Palermo, Rari Nantes Savona-Anzio Waterpolis e Milano Metanopoli-Pallanuoto Trieste.

Rinviate, invece, a data da destinarsi due partite: il lunch match di Punta S. Anna tra la capolista Pro Recco, campione d’Europa, e la Rari Nantes Salerno e l’incontro alla Suderi di Catania tra ADR Nuoto Catania e la Iren Genova Quinto. Per entrambe si è reso necessario il rinvio in seguito alla positività da Covid-19 riscontrata all’interno delle squadre di Salerno e Quinto in occasione dei controlli preventivi.

L’Anzio Waterpolis tornerà in vasca a distanza di 24 ore nell’anticipo del dodicesimo turno in casa della Pro Recco, in programma domenica 12 dicembre alle ore 15.00 a Punta S. Anna.

A1 maschile – 11^ giornata – sabato 11 dicembre

15.00 CC Ortigia-AN Brescia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Paoletti e D. Bianco

Delegato: Scollo

15.30 Lazio Nuoto-Telimar

Arbitri: Ferrari e Castagnola

Delegato: Rotunno

16.00 CN Posillipo-Roma Nuoto

Arbitri: Cavallini e L. Bianco

Delegato: Barone

16.30 RN Savona-Anzio Waterpolis

Arbitri: D’Antoni e Carmignani

Delegato: Carannante

17.00 WP Milano Metanopoli-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Braghini e Frauenfelder

Delegato: Melis

ADR Nuoto Catania-Iren Genova Quinto rinviata a data da destinarsi

Pro Recco-RN Salerno rinviata a data da destinarsi

A1 maschile – anticipo 12^ giornata – domenica 12 dicembre

15.00 Pro Recco N e PN-Anzio Waterpolis

Arbitri: Rovida e Romolini

Delegato: Costa