Pallanuoto, A1M: il programma della sesta di ritorno

E’ tempo di verdetti per l’A1 maschile. Sabato 30 gennaio si gioca la sesta giornata che chiude la regular season.

In diretta su Waterpolo Channel, dalle 15.00 con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, Circolo Nautico Posillipo-Rari Nantes Savona.

Formula. Al termine della prima fase le migliori due squadre di ciascun raggruppamento verranno ammesse a successivi due gironi, che qualificheranno ai playoff scudetto, composti da quattro squadre con ulteriori partite di andata e ritorno; mentre le restanti cinque squadre formeranno il girone dei playout salvezza con partite di andata e ritorno che determineranno la retrocessione in serie A2 dell’ultima classificata. Nel gruppo E la 1A e 1D, 2B e 2C e nel gruppo F la 1B e 1C, 2A e 2D. Nel gruppo G la 3A, 3B, 3C, 3D e 4D.

I playoff si svolgeranno con semifinali, incrociando le prime e le seconde dei gironi della seconda fase, e finali scudetto e per il terzo posto. Modalità dei playoff e date di gioco dalla seconda fase in avanti saranno comunicate prossimamente in relazione alle disposizione delle autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia e ai calendari internazionali.

A1 maschile

6^ giornata – sabato 30 gennaio

Girone A

15.00 RN Salerno-Pro Recco

Arbitri: Frauenfelder e Alfi

Delegato: Guarracino

riposa Iren Genova Quinto

Girone B

18.30 AN Brescia-Pallanuoto Trieste

Arbitri: D. Bianco e Romolini

Delegato: Bensaia

riposa Roma Nuoto

Girone C

15.00 Telimar-Lazio Nuoto

Arbitri: D’Antoni e Carmignani

Delegato: Schiavo

riposa CC Ortigia

Girone D

15.00 CN Posillipo-RN Savona – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Gomez e Nicolosi

Delegato: Calabrò

18.00 RN Florentia-San Donato Metanopoli

Arbitri: Paoletti e Ricciotti

Delegato: Petronilli

A1 femminile. Smaltita, seppur a fatica, la delusione per la mancata qualificazione alle Olimpiadi del Setterosa, dopo cinquantacinque giorni torna il massimo campionato femminile con la quarta giornata, prima di ritorno. Posticipata a martedì 2 febbraio, alle ore 12.00, Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte, valevole per gruppo B. Seguono programma e arbitri.

A1 femminile

4^ giornata – sabato 30 gennaio

Girone A

15.00 Bogliasco 1951-CSS Verona

Arbitri: Cavallini e Savarese

Delegato: Pinato

13.30 Plebiscito PD-Pallanuoto Trieste

Arbitri: L. Bianco e Doro

Delegato: Roberti Vittory

Girone B

15.00 RN Florentia-SIS Roma

Arbitri: Collantoni e Valdettaro

Delegato Camoglio

12.00 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte – martedì 2 febbraio

Arbitri: Navarra e Baretta

Delegato: Boccia