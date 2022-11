Pallanuoto, A1M: derby ligure al Recco che vola a punteggio pieno

A1 maschile. In testa a punteggio pieno si conferma la Pro Recco che nel derby ligure supera 11-4 la RN Savona.

I biancorossi tengono fino al 4-4 di Rizzo a metà del secondo tempo. Poi i campioni d’Italia blindano la porta di Del Lungo, non subiscono più gol e piazzano un 7-0 di break aperto da Velotto e chiuso da Cannella.

Colpaccio della Pallanuoto Trieste che batte 15-8 la CC Ortigia 1928, infliggendole il primo stop in campionato. I biancoverdi restano in partita meno di un tempo fino al 2-2 di Vidovic; poi è dominio dei giuliani che, trascinati dalle triplette dei giovani Mezzarobba e Mladossich, conducono 5-2 dopo un tempo e, dopo i gol in sequenza di Mladossich, Buljubasic e i due di Inaba 10-4 dopo sedici minuti di gioco. I sicilianipagano anche il 3 su 8 con l’uomo in più.

Tutto facile anche per l’AN Brescia che domina 15-5 la Distretti Ecologici Roma Nuoto. Per i lombardi, già avanti 9-1 a metà gara, a segno otto giocatori di movimento con quaterna del russo Kharkov e tripletta di Vapenski.

Successo esterno per la Telimar che passa 15-8 in casa della De Akker Team. Match subito in discesa per i siciliani in vantaggio 5-0 dopo un tempo e 8-2 all’inversione di campo. Lo strappo decisivo della Telimar in avvio di terza frazione con i due gol in sequenza di Pericas che valgono il 10-2 determinante.

Cancella lo zero in classifica la Nuoto Catania che si impone 11-7 sul Circolo Nautico Posillipo. I rossoverdi, sotto 5-2 ad inizio di secondo tempo, riequilibrano il punteggio con le reti di Milicic, Saccoia e Somma (5-5). Poi lo strappo che indirizza il match dei rossoblu con gli squilli di De Freitas Guimaraes e i due di Privitera e Camilleri che fissano il 10-5 a metà del terzo quarto di gioco.

Finisce in parità 7-7 tra Check Up RN Salerno ed Anzio Waterpolis. Più rimpianti per i campani avanti 7-5 all’inversione. Poi i pontini riequilibrano il punteggio con un gol per tempo di Lapenna e Pelicaric.

Trascinata, infine, dalla cinquina di un super Ravina la Iren Genova Quinto supera 12-9 la Netafim Bogliasco 1951 nel secondo derby ligure di giornata. L’allungo decisivo dei biancorossi, in vantaggio 7-6 dopo due tempi, con due mini break: la doppietta di Ravina vale il 9-6; e successivamente i gol di Di Somma e Molina l’11-7.

Serie A1 Maschile-6° giornata

De Akker Team-Telimar 8-15

Nuoto Catania-C.N. Posillipo 11-7

AN Brescia-Distretti Ecologici Roma 15-5

Pro Recco-RN Savona 11-4

PN Trieste-C.C.Ortigia 1928 15-8

Check Up RN Salerno-Anzio Waterpolis 7-7

Iren Genova Quinto-Netafim Bogliasco 1951 12-9

Serie A1 Femminile-5° giornata

RN Bologna-Brizz Nuoto 10-12

Rapallo PN-Como Nuoto Recoaro 16-10

Plebiscito Padova-Ekipé Orizzonte 13-11

PN Trieste-Netafim Bogliasco 1951 11-10

Sis Roma-RN Florentia 21-6