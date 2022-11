Pallanuoto, A1F: Rapallo batte il Como, Bogliasco ko a Trieste

La quinta di A1 femminile di pallanuoto ha visto lo scontro al vertice tra Plebiscito Padova e le campionesse de L’Ekipe Orizzonte Catania terminato 13-11.

Spettacolo ed emozioni alla piscina Plebiscito per la sfida tra le squadre che hanno monopolizzato le ultime due finali scudetto e sei delle ultime sette in totale. Partita che non ha deluso le attese in diretta su Waterpolo Channel col commento live di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione. Continui saliscendi in un match dagli alti giri, che però ha visto prevalere meritatamente le padroni di casa, alla seconda vittoria stagionale contro le campionesse in carica dopo quella in coppa italia nel girone di Bogliasco. Decisive le triplette delle doppie ex, la canadese Mckelvey che realizza il 12-10 dopo una prolungata azione in extraplayer sfruttando un semi gancio velenoso e la bomba della Barzon che con una tripletta suggella e chiude il match sul 13-11, dopo che il rigore dell’australiana Wiliams a un minuto dalla fine lo aveva riaperto improvvisamente. La patavine avevano provato ad allungare alla metà gara con il 6-3 dell’ottima ungherese Valyi. Poi però i colpi delle australiane Halligan e Wiliams (quaterna) avevano riaperto la partita (9-9), prima del super finale biancorosso che ha deciso il match.

Primi tre punti invece per la Brizz Nuoto di Catania che soffre un tempo con la RN Bologna ma si prende la vittoria meritatamente conducendo tutto il match per 12-10. Partono veloci le padroni di casa che vanno sul 4-0 con la doppietta della canadese Lekness. Poi il pareggio nel secondo quarto delle etnee con la serba Milicevic (sei reti mvp) e la catanese Sapienza (quaterna) che riportano in equilibrio le sorti. Bologna si affida a Repetto per l’8-7 nel terzo ma è l’ultimo vantaggio perchè Milicevic apre il break lungo (3-0) per i primi tre punti delle neopromosse.

Netta vittoria del Rapallo pallanuoto che batte 16-10 la Como Recoaro e lascia la zona calda della classifica. Liguri trascinate dalla mancina Gitto (quaterna) che apre il match portando le compagne già sul 7-2 dopo un tempo. Como reagisce con l’ottima Bianchi (quaterna) che piazza il 3-0 di break riportando le compagne sul 7-12. La cubana Carrasco e Gitto riallungano sul +7 le ostilità e nel finale c’è spazio solo per lo spettacolo. Vittoria anche della Pallanuoto Trieste che batte 11-10 la Bogliasco 1951.

Bogliasco inizia veloce e con Rogondino su rigore va sul 3-1. Il match si apre e il secondo quarto è una sinfonia di reti. Alla fine l’8-7 di De March in più chiude la metà gara.

Colletta e Zizza sprintano sul +3 ad inizio quarto tempo e le padroni di casa tengono in vantaggio fino alla fine nonostante il rientro delle avversarie con le Mauceri e Di Maria e il rigore fallito da Mauceri che esalta la serata di Sparano con due penalty neutralizzati. Schiacciante Sis Roma che tiene la testa della classifica e batte 21-6 la RN Florentia. Quaterne per Tabani e la.mancina Andrews che monopolizzano il match già nei primi due tempi (8-2).