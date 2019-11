Pallanuoto, A1M: big match Recco-S.Management

La serie A1 maschile torna in acqua sabato 30 novembre per la decima giornata, la penultima prima della lunga sosta pre Europei.

La capolista a punteggio pieno Pro Recco è ospite della Sport Management terza a quota 22. Partita trasmessa in diretta streaming dalle 18.00 su Waterpolo Channel, con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione. Al secondo posto in classifica, con due punti più dei mastini, c’è la CC Ortigia che alle 15.00 riceve a Siracusa l’AN Brescia, nel’altro big match della giornata (che oppone la seconda alla quarta). La quinta della classe, Pallanuoto Trieste, è attesa alle 18.00 a Savona dalla Rari Nantes. Telimar-Lazio Nuoto, RN Florentia-Campolongo Hospital RN Salerno e Roma Nuoto-CC Napoli sono match che si preannunciano altrettanto equilibrati e che mettono in palio punti pesanti per la salvezza. Seguono programma e arbitri

A1 maschile

10^ giornata – sabato 30 novembre

15.00 CC Ortigia-AN Brescia

Arbitri: D. Bianco e Frauenfelder

18.00 Iren Genova Quinto-CN Posillipo

Arbitri: Paoletti e Zedda

18.00 Telimar-Lazio Nuoto

Arbitri: L. Bianco e Colombo

18.00 RN Savona-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Carmignani e Calabrò

18.00 Sport Management-Pro Recco – live su Watepolo Channel

Arbitri: D’Antoni e Ricciotti

18.00 RN Florentia-Campolongo Hospital RN Salerno

Arbitri: Navarra e Pinato

18.00 Roma Nuoto-CC Napoli

Arbitri: Collantoni e Piano