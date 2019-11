Pallanuoto, A1F: week end deludente per Bogliasco e Rapallo

Settima giornata anche per il massimo campionato femminile. Ko contro Catania alle spalle per la Plebiscito Padova che domina 15-5 in casa della Bogliasco 1951.

Le liguri tengono fino al 3-3 di Cuzzupè. Poi è assolo delle venete: break di 7-0 – aperto da Meggiato e chiuso da Dario – per il 10-3 in apertura di terzo tempo che di fatto chiude il match; tra le patavine quaterna di Centanni e tripletta di Meggiato.

L’Ekipe Orizzonte vince anche il big match con la SIS Roma, dopo il successo di sabato scorso a Padova e resta a più tre dal Plebicito e più sei dalle romane. Finisce 9-7 per la squadra allenata da Martina Miceli ma le campionesse d’Italia in carica riscono a superare la Roma soltanto nel quarto tempo con i gol di Bekhazi, Mckelvey e Palmieri. La rimonta siciliana era già inizita in chiusura di terzo periodo, quando la canadese Bekhazi segnava il gol del 5-7. La squadra di Capanna può recriminare per un rigore fallito da Chiappini nel terzo tempo (palo) ma anche Garibotti aveva sbagliato un rigore in avvio di partita (parato da Sparano).

Il risultato a sorpresa della giornata lo firma la CSS Verona che passa 13-12 in casa della Rapallo Pallanuoto, con un gol di Alogbo a venti secondi dalla fine. Le liguri pagano il 2 su 11 in inferiorità numerica.

Colpo esterno della RN Florentia che fuori casa batte 13-12 la Pallanuoto Trieste ancora fermo a zero punti in classifica. Le giuliane, sotto 11-8 dopo tre tempi, rientrano nel quarto periodo con i gol in sequenza di Cergol, Gant e Jankovic per l’11-11. Poi il nuovo allungo delle toscane con Amedeo e Nencha per il 13-11 a novanta secondi dal termine. Inutile la rete del 13-12 di Cergol a dieci secondi dalla conclusione.

Nove giocatrici di movimento, con la quaterna di Vukovic e le triplette di Bianconi, Anna Repetto e Mandic, per la Kally NC Milano che si impone 20-14 sulla Vela Nuoto Ancona.

A1 femminile

7^ giornata – sabato 16 novembre

Bogliasco 1951-Plebiscito PD 5-15

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 12-13

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 9-7 – trasmessa su Waterpolo Channel

Kally NC Milano-Vela Nuoto Ancona 20-14

Rapallo Pallanuoto-CSS Verona 12-13