Pallanuoto, A1 M: Recco e Savona vincono nei recuperi

Continua coi successi della Pro Recco e della RN Savona la prima giornata del campionato di pallanuoto maschile di serie A1 iniziata sabato scorso. La Pro Recco batte in trasferta la Iren Genova Quinto per 17-4 (parziali 3-2, 4-0, 5-1, 5-1) con 5 gol di Di Fulvio e 4 di Mandic; la RN Savona sconfigge in casa la San Donato Metanopoli Sport per 14-6 (parziali 5-2, 2-2, 4-0, 3-2) con in evidenza Fondelli e Vuskovic, rispettivamente autori di un poker e di una tripletta. Ancora in stand-by Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste.

Il campionato proseguirà con la seconda giornata in programma sabato prossimo. in diretta su Waterpolo Channel il derby siciliano tra Telimar Palermo e CC Ortigia per il gruppo C. Le altre partite sono RN Salerno-Iren Genova Quinto (A), AN Brescia-Roma Nuoto (B), San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) e RN Florentia-RN Savona (D).

Gironi e classifiche

Girone A: Pro Recco 3, Iren Genova Quinto e RN Salerno* 0

Girone B: AN Brescia*, Roma Nuoto** e Pallanuoto Trieste** 0

Girone C: CC Ortigia 3, Telimar Palermo* e SS Lazio Nuoto 0

Girone D: RN Savona e CN Posillipo 3, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport 0

* hanno osservato un turno di riposo

** devono recuperare la partita

Risultati 1^ giornata

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

7/11 CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

7/11 CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

14/11 Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

14/11 RN Savona-San Donato Metanopoli (girone D) 14-6

Prossimo turno

2^ giornata / Sabato 21 novembre

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A), riposa Pro Recco

AN Brescia-Roma Nuoto (B), riposa Pallanuoto Trieste

Telimar Palermo-CC Ortigia (C), riposa SS Lazio Nuoto

in diretta su Waterpolo Channel

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D)

RN Florentia-RN Savona (D)