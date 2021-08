Palazzo della Meridiana, Giovedì 26, ultima apertura serale Il Re Denaro, le monete raccontano Genova

La Mostra , curata da Anna Orlando e da Guido Rossi, offre una nuova opportunità ai visitatori per scoprire la storia della Repubblica di Genova, la società, i cambiamenti di gusto tramite le sue monete.

Rimangono invariati gli orari di visita dei giorni mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 19.

La mostra “Il Re Denaro. Le monete raccontano Genova fra arte, lusso e parsimonia”

La mostra “Il Re Denaro. Le monete raccontano Genova fra arte, lusso e parsimonia” a cura di Anna Orlando e Guido Rossi è aperta al pubblico fino a Domenica 12 Dicembre 2021.

La mostra , ideata da Guido Rossi e curata insieme ad Anna Orlando è coprodotta dal Comune di Genova e dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e racconta la storia della Repubblica di Genova, la società, i cambiamenti di gusto tramite le sue monete.

Da giovedì 5 agosto e per tutti i giovedì del mese di agosto la mostra sarà aperta con orario speciale dalle ore 16 alle ore 22 (chiusura biglietteria alle ore 21.00).

SAVE THE DATE: dal 7 settembre riprende YOGA A PALAZZO

A settembre tornano gli incontri di Yoga a Palazzo con Francesca Laviosa.

Orari delle Lezioni:

Martedì 7 Settembre 2021 h 19

Giovedì 16 Settembre 2021 h 18

Mercoledì 22 Settembre 2021 h 19

“In piano centro storico di Genova il Meraviglioso frutteto di Palazzo della Meridiana vi accoglierà e cammineremo insieme praticando Yoga come mezzo di realizzazione e benessere spirituale.

Continuiamo il nostro cammino di crescita attraverso consapevolezza fisica ma soprattutto spirituale ed emotiva per risvegliare e innalzare la Kundalini, la nostra energia divina.

Lavoreremo per migliorare l’Amore verso noi stessi, l’Autostima, il Coraggio, la Determinazione, la capacità di Ascoltare gli altri e i nostri desideri ma anche la Comunicazione di ciò che sentiamo giusto per noi, per rendere concreti tutti i nostri Sogni.”

La prenotazione obbligatoria.

Nata e cresciuta a Genova, Francesca Laviosa è attrice e da diversi anni lavora con Emma Dante a Palermo, regista famosa per il suo approccio fisico al teatro.

Nella sua ricerca creativa del corpo come espressione artistica e teatrale ha incontrato lo Yoga, casa e ristoro per mente e corpo, ho conseguito il Diploma di Personal Yoga Trainer Yoga Alliance e insegna assiduamente con grande gioia e stupore.

Per lei lo Yoga è dedicarsi un momento tutto per se, amando se stessi e il mondo che ci circonda, le Asana (posture fisiche) sono solo un pretesto per scoprire e superare i nostri limiti.

Sono opportunità di scoperta del nostro corpo ma soprattutto dei blocchi della nostra mente e del nostro cuore.

Lo Yoga è un meraviglioso percorso di scoperta per sanare tutte le ferite e risvegliare la nostra forza vitale, volta al miglioramento di noi stessi e della nostra vita.

Alla luce delle nuove disposizioni ministeriali, a partire dal 6 agosto, per accedere a Palazzo della Meridiana e alla mostra “Il re denaro”.

I visitatori dai 12 anni di età, dovranno mostrare al personale di accoglienza il Green Pass con una delle seguenti certificazioni:

In assenza di tale documentazione, NON sarà consentito l’ingresso.

Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare la propria mascherina.

Lungo il percorso espostivo sono inoltre posizionati dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.