Pacco sospetto in via Cavallotti, strada bloccata | Aggiornamento

Pochi minuti fa, alle 11.10 in via Cavallotti in Albaro, nei pressi del negozio Hobby Sport, è stato notato un pacco sospetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza.

Il traffico delle auto e dei bus è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia e deviato dalla polizia locale giunta sul posto.

Sul posto anche un’unità NBCR ((Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco.

Aggiornamento

Riaperta la viabilità in via Cavallotti. L’emergenza è cessata. Si trattava di un trolley di colore blu che è stato aperto e non era pericoloso.