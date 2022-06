Otto i concerti in programma al 25° Andersen Festival di Sestri Levante, domani alle 21.00 l’appuntamento è ai Ruderi di Santa Caterina

Otto i concerti in programma al 25° Andersen Festival di Sestri Levante. Sirianni, Falomi-Turchet-Trabucco-Di Bonaventura, Zamboni, Bosso-Mazzariello, Faraò, Brondi, Sonosem e Dardust: otto concerti di cui due in Prima nazionale al 25° Andersen Festival di Sestri Levante.

E altra molta musica raccontata attraverso la danza – collettiva, aerea, verticale, rituale – con i Sanpapiè, la compagnia Depàso, Collettivo Funa e Boyer e Rolando.

OTTO CONCERTI

Domenica 5 giugno alle 21.00 ai Ruderi di Santa Caterina, le prime note sono quelle di Federico Sirianni con Maqroll, un concept album ispirato alle avventure del marinaio gabbiere di Mutis che diventa un racconto di mare con il mare come colonna sonora. Sul palco con Sirianni anche Raffaele Rebaudengo, musicista degli GnuQuartet, e Filippo FiloQ Quaglia, producer di musica elettronica. Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 9 giugno alle 21.30 nella Baia delle Favole, Luca Falomi, Alessandro Turchet, Max Trabucco e Daniele Di Bonaventura raccontano in musica un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima con Naviganti e sognatori. Biglietti disponibili su www.andersensestri.it o nei giorni del Festival all’Infopoint del Comune di Sestri Levante.

Venerdì 10 giugno alle 20.30 nella Baia delle Favole, Massimo Zamboni arriva con il suo nuovo disco, La mia Patria attuale, un album dedicato all’Italia in un momento in cui prevale la mancanza di fiducia e di affezione e il sentimento della speranza non è mai stato così flebile nella coscienza dei suoi cittadini. Biglietti disponibili su www.andersensestri.it o nei giorni del Festival all’Infopoint del Comune di Sestri Levante.

Venerdì 10 giugno alle 21.00 ai Ruderi di Santa Caterina, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello interpretano in Tandem brani originali e grandi temi della musica internazionale, senza distinzione di genere. Biglietti disponibili su www.andersensestri.it o nei giorni del Festival all’Infopoint del Comune di Sestri Levante.

Domenica 12 giugno alle 20.30 nella Baia del Silenzio, Antonio Faraò, autentica punta di diamante del panorama jazz internazionale, arriva con Solo. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 12 giugno alle 21.00 nella Baia delle Favole – PRIMA NAZIONALE di Vasco Brondi che con il suo Va’ dove ti porta il cuore offrirà un viaggio in musica nella provincia sonica ed elettrica degli anni Novanta con un concerto multiplo che cambierà in base al luogo che lo ospiterà. Biglietti disponibili su www.andersensestri.it o nei giorni del Festival all’Infopoint del Comune di Sestri Levante.

Domenica 12 giugno alle 22.30 nella Baia del Silenzio, Samuele Puppo noto come Sonosem farà scatenare il pubblico nelle danze con un mix tra indie-folk, soul, funk e pop. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 19 giugno alle 21.30 nella Baia del Silenzio – PRIMA NAZIONALE di Dardust che ha anche l’onore di chiudere l’Andersen Festival con Pianoforte e quintetto d’archi. Ingresso libero e gratuito.

QUATTRO SPETTACOLI DI DANZA

Gli artisti di strada e le eccellenze del circo e della danza sono una presenza fissa dell’Andersen Festival.

Venerdì 10 giugno, con partenze alle 17.30, 19.00 e 20.30, i Sanpapiè con Amigdala travolgeranno il pubblico in una danza partecipata e collettiva. Biglietti disponibili su www.andersensestri.it o nei giorni del Festival all’Infopoint del Comune di Sestri Levante.

Venerdì 10 giugno alle 18.30 e 22.00 in piazza Matteotti, la compagnia italo-cilena Depáso presenterà La trottola, una performance di acrobatica aerea e danza. Visione libera e gratuita.

Sabato 11 e domenica 12 giugno alle 19.00 e 23.00 nella piazza del Comune, il collettivo Funa invaderà le pareti dei palazzi con Tingran, uno spettacolo di danza verticale. Visione libera e gratuita.Venerdì 17 giugno alle 21.00 tra i Ruderi di Santa Caterina e la Baia del Silenzio, Yoann Boyer e Tommaso Rolando, con When the night falls, accompagneranno il pubblico in una passeggiata all’imbrunire con musica e danza per percepire il mistero della notte e il senso di comunità. Partecipazione libera e gratuita.

Collaterale all’Andersen Festival, prosegue l’ANDERSEN OFF, la manifestazione di eventi gratuiti offerta dalle realtà del territorio.

Su www.andersensestri.it il programma scaricabile dell’Andersen Festival e dell’Andersen OFF.

Consigliamo il pubblico interessato di tenersi aggiornato attraverso la consultazione del sito e delle pagine social dell’Andersen Premio e Festival per eventuali variazioni di programma e ulteriori informazioni di utilità generale.

L’Andersen Festival è un progetto del Comune di Sestri Levante prodotto da Mediaterraneo Servizi.