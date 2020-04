Ore 18, in Italia 570 morti: incremento in calo (18.849). Positivi 1.396: in calo (147.577)

Sono 18.849 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 570. Giovedì l’incremento era stato di 610.

Sono 98.273 i positivi al coronavirus accertati finora, con un aumento rispetto a ieri di 1.396. Giovedì l’incremento era stato di 1.615.

Sono 30.455 le persone guarite dopo essere state malate per avere contratto il coronavirus, 1.985 in più di ieri. Ieri l’incremento dei guariti era stato di 1.979.

Il numero dei positivi al Covid-19 accertati finora (compresi morti e guariti) è di 147.577, con un incremento rispetto a ieri di 3.951.

Ore 18, in Italia 610 morti: incremento in rialzo (18.279). Positivi 1615, in rialzo (143.626)

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dal capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Inoltre, calano ancora per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.497 i pazienti nei reparti, 108 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.202 sono in Lombardia, in calo di 34 rispetto a ieri.

Dei 98.273 malati complessivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi (157 in meno rispetto a ieri) e 66.534 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Dai dati della Protezione civile è emerso anche che sono 29.530 i malati in Lombardia (456 in più rispetto a ieri), 13.350 in Emilia-Romagna (+92), 10.647 in Veneto (+198), 11.576 in Piemonte (+240), 3.316 nelle Marche (-85), 5.822 in Toscana (+119), 3.301 in Liguria (+48), 3.633 nel Lazio (+101), 2.963 in Campania (+90), 1.398 in Friuli Venezia Giulia (+8), 1.994 in Trentino (+16), 1.317 in provincia di Bolzano (+2), 2.336 in Puglia (+35), 1.967 in Sicilia (+25), 1.635 in Abruzzo (+69), 752 in Umbria (-40), 602 in Valle d’Aosta (-7), 876 in Sardegna (+0), 786 in Calabria (+21), 193 in Molise (+4), 279 in Basilicata (+4). Quanto alle vittime, se ne registrano 10.238 in Lombardia (+216), 2.397 in Emilia-Romagna (+81), 793 in Veneto (+37), 1.532 in Piemonte (+78), 682 nelle Marche (+13), 454 in Toscana (+46), 709 in Liguria (+27), 231 in Campania (+4), 263 nel Lazio (+10), 179 in Friuli Venezia Giulia (+8), 238 in Puglia (+13), 191 in provincia di Bolzano (+4), 148 in Sicilia (+10), 198 in Abruzzo (+4), 52 in Umbria (+1), 107 in Valle d’Aosta (+2), 275 in Trentino (+7), 65 in Calabria (+4), 69 in Sardegna (+5), 13 in Molise (+0), 15 in Basilicata (+0). I tamponi complessivi sono 906.864, oltre 53mila più di ieri. Degli oltre 906mila tamponi circa 453mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.